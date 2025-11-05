https://sputnik-georgia.ru/20251105/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii-po-vsey-strane-zaderzhany-desyatki-chelovek-295664721.html

Борьба с "воровским миром" в Грузии: по всей стране задержаны десятки человек

Борьба с "воровским миром" в Грузии: по всей стране задержаны десятки человек

Sputnik Грузия

05.11.2025

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Тридцать четыре человека задержаны полицией в рамках расследования пяти уголовных дел по обвинению в т. н. членстве в воровском сообществе, содействии деятельности воровского сообщества и в обращении к члену воровского сообщества, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге. Семерым – обвинения предъявлены заочно. Из них двое находятся в тюрьме и еще пятеро – за границей. Задержания проводились одновременно в Тбилиси, Кахети, Мцхета-Мтианети и по всей стране. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Так, в ходе спецоперации по одному из уголовных дел в селе Кабалы Лагодехского района обвиняемый Мирза Алиев открыл огонь по правоохранителям, которые проводили операцию по его задержанию. В результате один из бойцов спецподразделения получил тяжелое ранение в грудь. В ходе ответного огня Алиев был ликвидирован на месте. По данным следствия, задержанные, связанные с так называемым "воровским миром", занимались урегулированием финансовых споров между гражданами, поддерживали связь с "ворами в законе" за рубежом и выполняли их поручения. Также установлено, что при участии обвиняемых были организованы так называемые "воровские сходки", где с потерпевших требовали деньги и угрожали смертью. Среди других лиц в преступной деятельности принимал участие криминальный авторитет Эльмураз Мамедов. В результате обысков были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны обвиняемых, при помощи которых они общались друг с другом и с "ворами в законе" за рубежом. Также были изъяты наркотики, огнестрельное оружие и крупные суммы денег. В рамках того же комплекса мероприятий сотрудники полиции города Тбилиси задержали начальника службы безопасности бизнесмена Давида Микадзе – Давида Чубинидзе. Сам Микадзе находится в розыске, и обвинение ему предъявят заочно. Следствие установило, что в сентябре 2021 года Давид Чубинидзе и Давид Микадзе по предварительному сговору совместно приобрели пять единиц огнестрельного оружия, зарегистрированного на имя Вахтанга Кобиашвили, одно из которых было незаконно использовано против третьего лица. Микадзе находится в розыске в рамках расследования дела о заказном убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе. В самом убийстве виновным признан и приговорен к бессрочному заключению Гела Удзилаури. Воры в законе – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

