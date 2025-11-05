https://sputnik-georgia.ru/20251105/chto-my-edim-dnk-osla-obnaruzhili-v-myasnom-farshe-295660285.html

Что мы едим? ДНК осла обнаружили в мясном фарше

По распоряжению Национального агентства продовольствия, выявленная продукция изъята из продажи, а деятельность предприятий временно приостановлена 05.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили на предприятиях в Марнеули (регион Квемо-Картли) мясную продукцию, в которой содержалась ДНК осла, говорится в заявлении ведомства. Образцы мяса и мясных изделий были отобраны в рамках государственного контроля и исследованы в аккредитованной лаборатории. Нарушения зафиксированы на двух объектах общественного питания, расположенных на территории рынка на улице Агмашенебели, 2а. Речь идет о мясном фарше. Оба образца имели дату изготовления 29 октября 2025 года. По распоряжению Национального агентства продовольствия, выявленная продукция изъята из продажи, а деятельность предприятий временно приостановлена. Материалы дела переданы в соответствующие органы для принятия дальнейших мер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

