https://sputnik-georgia.ru/20251105/chto-my-edim-dnk-osla-obnaruzhili-v-myasnom-farshe-295660285.html
Что мы едим? ДНК осла обнаружили в мясном фарше
Что мы едим? ДНК осла обнаружили в мясном фарше
Sputnik Грузия
По распоряжению Национального агентства продовольствия, выявленная продукция изъята из продажи, а деятельность предприятий временно приостановлена 05.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-05T11:48+0400
2025-11-05T11:48+0400
2025-11-05T11:48+0400
новости
грузия
общество
марнеули
национальное агентство продовольствия грузии
что мы едим?
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24503/15/245031504_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c039629577880f94e6c31720a1edb36.jpg
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили на предприятиях в Марнеули (регион Квемо-Картли) мясную продукцию, в которой содержалась ДНК осла, говорится в заявлении ведомства. Образцы мяса и мясных изделий были отобраны в рамках государственного контроля и исследованы в аккредитованной лаборатории. Нарушения зафиксированы на двух объектах общественного питания, расположенных на территории рынка на улице Агмашенебели, 2а. Речь идет о мясном фарше. Оба образца имели дату изготовления 29 октября 2025 года. По распоряжению Национального агентства продовольствия, выявленная продукция изъята из продажи, а деятельность предприятий временно приостановлена. Материалы дела переданы в соответствующие органы для принятия дальнейших мер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
марнеули
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24503/15/245031504_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3e0e1443fb8fa6c67441740d2a3da8bc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, марнеули, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
новости, грузия, общество, марнеули, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
Что мы едим? ДНК осла обнаружили в мясном фарше
По распоряжению Национального агентства продовольствия, выявленная продукция изъята из продажи, а деятельность предприятий временно приостановлена
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили на предприятиях в Марнеули (регион Квемо-Картли) мясную продукцию, в которой содержалась ДНК осла, говорится в заявлении ведомства.
Образцы мяса и мясных изделий были отобраны в рамках государственного контроля и исследованы в аккредитованной лаборатории. Нарушения зафиксированы на двух объектах общественного питания, расположенных на территории рынка на улице Агмашенебели, 2а.
Речь идет о мясном фарше. Оба образца имели дату изготовления 29 октября 2025 года.
По распоряжению Национального агентства продовольствия, выявленная продукция изъята из продажи, а деятельность предприятий временно приостановлена. Материалы дела переданы в соответствующие органы для принятия дальнейших мер.