Что мы едим? ДНК осла обнаружили в мясном фарше
По распоряжению Национального агентства продовольствия, выявленная продукция изъята из продажи, а деятельность предприятий временно приостановлена 05.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили на предприятиях в Марнеули (регион Квемо-Картли) мясную продукцию, в которой содержалась ДНК осла, говорится в заявлении ведомства. Образцы мяса и мясных изделий были отобраны в рамках государственного контроля и исследованы в аккредитованной лаборатории. Нарушения зафиксированы на двух объектах общественного питания, расположенных на территории рынка на улице Агмашенебели, 2а. Речь идет о мясном фарше. Оба образца имели дату изготовления 29 октября 2025 года. По распоряжению Национального агентства продовольствия, выявленная продукция изъята из продажи, а деятельность предприятий временно приостановлена. Материалы дела переданы в соответствующие органы для принятия дальнейших мер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
11:48 05.11.2025
По распоряжению Национального агентства продовольствия, выявленная продукция изъята из продажи, а деятельность предприятий временно приостановлена
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили на предприятиях в Марнеули (регион Квемо-Картли) мясную продукцию, в которой содержалась ДНК осла, говорится в заявлении ведомства.
Образцы мяса и мясных изделий были отобраны в рамках государственного контроля и исследованы в аккредитованной лаборатории. Нарушения зафиксированы на двух объектах общественного питания, расположенных на территории рынка на улице Агмашенебели, 2а.
Речь идет о мясном фарше. Оба образца имели дату изготовления 29 октября 2025 года.
По распоряжению Национального агентства продовольствия, выявленная продукция изъята из продажи, а деятельность предприятий временно приостановлена. Материалы дела переданы в соответствующие органы для принятия дальнейших мер.
