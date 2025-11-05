https://sputnik-georgia.ru/20251105/eagle-hills-pod-atakoy-kvrivishvili-o-tselenapravlennoy-kampanii-protiv-proekta-v-gruzii-295666072.html

Eagle Hills под атакой: Квривишвили о целенаправленной кампании против проекта в Грузии

Eagle Hills под атакой: Квривишвили о целенаправленной кампании против проекта в Грузии

05.11.2025

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Против проекта Eagle Hills, который принесет стране крупные инвестиции и создаст тысячи рабочих мест, ведется целенаправленная кампания дезинформации и дискредитации, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио. В оппозиции критикуют проект как непрозрачный, рискованный и потенциально коррупционный, противоречащий национальным интересам Грузии. По ее словам, тот факт, что стране удалось привлечь беспрецедентные в истории инвестиции, принесет только благо для страны и ее граждан. Кроме того, министр экономики еще раз пояснила, что в рамках проекта в Гонио и Тбилиси будет создано несколько тысяч новых рабочих мест. "Появятся новые экономические возможности для грузинского бизнеса, откроются новые перспективы для грузинского девелоперского и туристического секторов. Все те фашистские заявления, которые направлены на дискредитацию этого крайне важного для нашей страны проекта и масштабных инвестиций, являются не национальным делом", – подчеркнула Квривишвили. Детали сделки Государство Грузии стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. То есть власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

