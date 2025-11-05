https://sputnik-georgia.ru/20251105/glava-mid-gruzii-posetit-pekin-s-ofitsialnym-vizitom-295667290.html

Глава МИД Грузии посетит Пекин с официальным визитом

Глава МИД Грузии посетит Пекин с официальным визитом

Sputnik Грузия

05.11.2025

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Пекин с официальным визитом, сообщение об этом опубликовано на сайте МИД Китая. По данным МИД Китая, визит состоится 6-8 ноября по приглашению главы китайского внешнеполитического ведомства Вана И. Что будет обсуждаться на встрече министров, на сегодняшний день неизвестно. В данный момент Бочоришвили находится в Китае в составе делегации правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Грузия примет участие в Международной китайской выставке импортных товаров, которая стартует 5 ноября. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

