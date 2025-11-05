https://sputnik-georgia.ru/20251105/gruziya-i-saudovskaya-araviya-uglublyayut-sotrudnichestvo-dialog-vykhodit-na-novyy-uroven-295663233.html

Грузия и Саудовская Аравия углубляют сотрудничество: диалог выходит на новый уровень

Страны начали переговоры о свободной торговле в 2019 году, но они были прерваны из-за пандемии COVID-19 05.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Перспективы развития двусторонних отношений между Грузией и Саудовской Аравией обсудили представители парламентского комитета по внешним отношениям на встрече с коллегами из парламента Королевства Саудовская Аравия в рамках официального визита грузинской делегации в Эр-Рияд. Делегация во главе с председателем комитета Николозом Самхарадзе находится в Эр-Рияде по приглашению парламента Саудовской Аравии. По информации пресс-службы парламента, в рамках визита состоялись встречи с председателем комитета по внешним отношениям парламента Саудовской Аравии Али аль-Аклям и членами комитета, а также с руководителем и членами группы дружбы с парламентом Грузии. "Во время встреч основное внимание было уделено развитию двусторонних отношений. Стороны отметили, что политический диалог между Грузией и Саудовской Аравией находится на высоком уровне, однако подчеркнули необходимость активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурной и образовательной сферах", – говорится в сообщении. Грузинская сторона выразила благодарность Саудовской Аравии за поддержку, предоставила информацию о региональных вызовах безопасности, а также рассказала о достижениях страны в сфере экономического развития. В свою очередь, представители парламента Саудовской Аравии рассказали о происходящих на Ближнем Востоке событиях, планируемых правительственных реформах и стратегическом видении страны "Saudi Vision 2030". "На встрече также обсуждались возможности реализации инвестиций в сферах информационных технологий, возобновляемой энергетики и инфраструктурного строительства", – отмечается в сообщении.Грузинские депутаты пригласили саудовских коллег с ответным визитом в Тбилиси. В состав грузинской делегации вошли первый заместитель председателя комитета по внешним отношениям Ираклий Шатакишвили, руководитель группы дружбы с парламентом Саудовской Аравии Вахтанг Турнава, председатель спортивного комитета и член группы дружбы Виктор Саникидзе. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии. Страны начали переговоры о свободной торговле в 2019 году, но они были прерваны из-за пандемии COVID-19. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

