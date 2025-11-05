https://sputnik-georgia.ru/20251105/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-noyabrya-2025-295657302.html

Какой сегодня церковный праздник: 5 ноября 2025

По православному церковному календарю 5 ноября отмечают день памяти святых Иакова, Игнатия, Иакова и других 05.11.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Брат ГосподеньПо православному церковному календарю 5 ноября поминают апостола Иакова, старшего сына Иосифа Обручника от первого брака. По преданию, Иаков сопровождал Святое семейство при бегстве в Египет, где служил им до возвращения в Иудею.Верный ученик Христа после Вознесения Господня был первым Иерусалимским епископом. Он пользовался великим уважением не только среди христиан, но и среди иудеев.Святитель мученически умер за Спасителя. Святого сбросили с крыши Иерусалимского храма за то, что он публично проповедовал народу о Богочеловечестве Господа.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 5 ноября поминают святителя Игнатия (в миру Никиту), Патриарха Константинопольского (847-857, 867-877). Происходил будущий святой из царского рода. Пятнадцатилетнего Никиту, когда его отца Михаила I (811-813) сверг с императорского престола Лев Армянин (813-820), заключили в монастырь.Жизнь в обители укрепила его веру и благочестие. Вскоре преподобного Игнатия поставили игуменом обители, а позже избрали Константинопольским Патриархом. Когда император Михаил III (855-867) был еще малолетним, страной управлял его дядя Варда, порочный и неблагочестивый человек. Патриарх наставлял Варду на путь благочестия и смело разоблачал его беззакония.Патриарх отлучил Варду от Причастия, когда тот хотел заставить царицу Феодору (мать императора) постричься в монахини, чтобы единолично управлять государством.За это святого подвергли жестоким пыткам, чтобы он отрекся от сана, а потом отправили в ссылку. Новый император вернул святителя из ссылки и еще десять лет святой Игнатий возглавлял Константинопольскую церковь. Скончался святитель в 877 году.Новгородский чудотворецПо церковному календарю 5 ноября поминают праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца. Достоверных сведений о происхождении, жизни и кончине праведного Иакова нет. По преданию, святой был простым благочестивым судовщиком, Христа ради юродствовал и был убит громом.Мощи святого чудесным образом были принесены на льдине по реке Мете к Боровицкому порогу примерно в 1540 году и прославились чудотворениями.ИмениныПо церковному календарю 5 ноября именины отмечают Александр, Владимир, Елисей, Евфросиния, Емельян, Игнатий, Максим, Николай, Никифор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

