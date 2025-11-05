Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику

https://sputnik-georgia.ru/20251105/natsbank-gruzii-prinyal-reshenie-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiku-295665674.html

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Согласно центральному сценарию регулятора, инфляция, как и ожидалось, временно останется выше целевого уровня и будет находиться в пределах 4% в 2025 году. "Согласно текущему центральному прогнозу, в 2025 году инфляция в среднем составит около 4%, а в 2026 году снизится до 3,5%. При прочих равных условиях рост цен на продукты питания оказывает лишь временное влияние на инфляцию, и его эффекты постепенно исчерпываются", – говорится в сообщении Нацбанка. Кроме того, по информации Нацбанка, учитывая высокую глобальную неопределенность, риски, действующие в направлении роста инфляции, более выражены, однако сохраняются и риски, действующие в направлении снижения. Исходя из этого, Комитет монетарной политики рассмотрел сценарии как высокоинфляционных, так и низкоинфляционных рисков, и пришел к решению сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне. "Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от будущих обновленных данных и реализации рисков. В том случае, если влияние разовых факторов, действующих на инфляцию, затянется, Комитет по монетарной политике готов к более длительному, чем ожидалось, сохранению существующей жесткой позиции и, при необходимости, к ее большему ужесточению", – отмечается в сообщении. Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 17 декабря 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

