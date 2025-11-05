https://sputnik-georgia.ru/20251105/natsbank-gruzii-prinyal-reshenie-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiku-295665674.html
Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику
Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику
Sputnik Грузия
Комитет монетарной политики рассмотрел сценарии как высокоинфляционных, так и низкоинфляционных рисков, и пришел к решению сохранить ставку рефинансирования на... 05.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-05T19:19+0400
2025-11-05T19:19+0400
2025-11-05T19:19+0400
экономика
новости
грузия
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_253:49:2219:1155_1920x0_80_0_0_733711d014e941f34fe890ac839c461b.jpg
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Согласно центральному сценарию регулятора, инфляция, как и ожидалось, временно останется выше целевого уровня и будет находиться в пределах 4% в 2025 году. "Согласно текущему центральному прогнозу, в 2025 году инфляция в среднем составит около 4%, а в 2026 году снизится до 3,5%. При прочих равных условиях рост цен на продукты питания оказывает лишь временное влияние на инфляцию, и его эффекты постепенно исчерпываются", – говорится в сообщении Нацбанка. Кроме того, по информации Нацбанка, учитывая высокую глобальную неопределенность, риски, действующие в направлении роста инфляции, более выражены, однако сохраняются и риски, действующие в направлении снижения. Исходя из этого, Комитет монетарной политики рассмотрел сценарии как высокоинфляционных, так и низкоинфляционных рисков, и пришел к решению сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне. "Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от будущих обновленных данных и реализации рисков. В том случае, если влияние разовых факторов, действующих на инфляцию, затянется, Комитет по монетарной политике готов к более длительному, чем ожидалось, сохранению существующей жесткой позиции и, при необходимости, к ее большему ужесточению", – отмечается в сообщении. Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 17 декабря 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_079f7f8df75d8fee8308b7dea85448f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику
Комитет монетарной политики рассмотрел сценарии как высокоинфляционных, так и низкоинфляционных рисков, и пришел к решению сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась.
"В результате макроэкономического анализа и рассмотрения вышеупомянутых сценариев Комитет по монетарной политике счел оптимальным сохранение умеренно ужесточенной монетарной политики и оставил ставку монетарной политики неизменной на уровне 8 процентов", – говорится в сообщении Нацбанка.
Согласно центральному сценарию регулятора, инфляция, как и ожидалось, временно останется выше целевого уровня и будет находиться в пределах 4% в 2025 году.
"Согласно текущему центральному прогнозу, в 2025 году инфляция в среднем составит около 4%, а в 2026 году снизится до 3,5%. При прочих равных условиях рост цен на продукты питания оказывает лишь временное влияние на инфляцию, и его эффекты постепенно исчерпываются", – говорится в сообщении Нацбанка.
Кроме того, по информации Нацбанка, учитывая высокую глобальную неопределенность, риски, действующие в направлении роста инфляции, более выражены, однако сохраняются и риски, действующие в направлении снижения.
Исходя из этого, Комитет монетарной политики рассмотрел сценарии как высокоинфляционных, так и низкоинфляционных рисков, и пришел к решению сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне.
"Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от будущих обновленных данных и реализации рисков. В том случае, если влияние разовых факторов, действующих на инфляцию, затянется, Комитет по монетарной политике готов к более длительному, чем ожидалось, сохранению существующей жесткой позиции и, при необходимости, к ее большему ужесточению", – отмечается в сообщении.
Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 17 декабря 2025 года.