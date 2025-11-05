https://sputnik-georgia.ru/20251105/rost-zabolevaemosti-chesotkoy-v-gruzii-ne-zafiksirovan--vrach-295668556.html

Рост заболеваемости чесоткой в Грузии не зафиксирован – врач

Рост заболеваемости чесоткой в Грузии не зафиксирован – врач

05.11.2025

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Рост заболеваемости чесоткой не зафиксирован в Грузии, поэтому поводов для паники нет, заявил заместитель директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. В нескольких школах Тбилиси зафиксированы отдельные случаи заболевания учеников чесоткой. Информация опубликована на страницах школ в соцсетях. Между тем некоторые пользователи сети пишут о массовом распространении чесотки. В Минобразования факт не подтверждают."Чесотка встречается каждый год. Роста заболеваемости нет. Заболеть может любой, и поводов для паники нет," – сказал Имнадзе. По его словам, в течение года чесоткой заболевает 1% населения не только в Грузии, но и в европейских странах. Примерно такие же данные и имеются по Грузии на сегодняшний день. Для профилактики важно избегать контакта с больным человеком, не пользоваться чужими полотенцами, одеждой и постельным бельем. Лечение необходимо проводить не только самому больному чесоткой, но и всем членам его семьи, а также тем, кто находится с ним в тесном и длительном контакте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

