Рост заболеваемости чесоткой в Грузии не зафиксирован – врач
Рост заболеваемости чесоткой в Грузии не зафиксирован – врач
05.11.2025
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Рост заболеваемости чесоткой не зафиксирован в Грузии, поэтому поводов для паники нет, заявил заместитель директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. В нескольких школах Тбилиси зафиксированы отдельные случаи заболевания учеников чесоткой. Информация опубликована на страницах школ в соцсетях. Между тем некоторые пользователи сети пишут о массовом распространении чесотки. В Минобразования факт не подтверждают."Чесотка встречается каждый год. Роста заболеваемости нет. Заболеть может любой, и поводов для паники нет," – сказал Имнадзе. По его словам, в течение года чесоткой заболевает 1% населения не только в Грузии, но и в европейских странах. Примерно такие же данные и имеются по Грузии на сегодняшний день. Для профилактики важно избегать контакта с больным человеком, не пользоваться чужими полотенцами, одеждой и постельным бельем. Лечение необходимо проводить не только самому больному чесоткой, но и всем членам его семьи, а также тем, кто находится с ним в тесном и длительном контакте.
В нескольких школах Тбилиси зафиксированы отдельные случаи заболевания учеников чесоткой. Информация опубликована на страницах школ в соцсетях. Между тем некоторые пользователи сети пишут о массовом распространении чесотки. В Минобразования факт не подтверждают.
"Чесотка встречается каждый год. Роста заболеваемости нет. Заболеть может любой, и поводов для паники нет," – сказал Имнадзе.
По его словам, в течение года чесоткой заболевает 1% населения не только в Грузии, но и в европейских странах. Примерно такие же данные и имеются по Грузии на сегодняшний день.
"Чесотка – это заболевание, вызываемое клещами. Ее основной симптом – сильный зуд. Она передается только при тесном и длительном контакте "кожа к коже", хотя возможна передача через постельное белье, полотенца и одежду. Лечение довольно простое, с помощью специальных мазей", – добавил врач.
Для профилактики важно избегать контакта с больным человеком, не пользоваться чужими полотенцами, одеждой и постельным бельем. Лечение необходимо проводить не только самому больному чесоткой, но и всем членам его семьи, а также тем, кто находится с ним в тесном и длительном контакте.