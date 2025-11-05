https://sputnik-georgia.ru/20251105/svyaschennika-v-gruzii-lishili-prava-svyaschennodeystviya-295674341.html
Священника в Грузии лишили права священнодействия
Священника в Грузии лишили права священнодействия
Архимандрит Илья заявил, что глава службы по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе толкнул его на заседании патриархальной комиссии
2025-11-05T23:16+0400
2025-11-05T23:16+0400
2025-11-05T23:16+0400
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Патриарх Грузии запретил архимандриту Илье (Толорая) осуществлять священнодействие из-за оскорбления епископа и клевету в адрес представителей церкви. Священнодействие — самое общее понятие, относящееся ко всем церковным действиям, где призвается Бог для ниспослания благодати людям. Примеры священнодействий: крестное знамение, священническое благословение, иноческий постриг, освящение воды, Крещение, Евхаристия и мн. др. Вся жизнь Церкви состоит из священнодействий. Архимандрит Илья (Толорая) заявил, что глава службы по связям с общественностью патриархии Андрия Джагмаидзе толкнул его на заседании патриархальной комиссии. На ту комиссию он был вызван после заявления о том, что он оскорбил местоблюстителя патриарха владыку Шио.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Патриарх Грузии запретил архимандриту Илье (Толорая) осуществлять священнодействие из-за оскорбления епископа и клевету в адрес представителей церкви.
Священнодействие — самое общее понятие, относящееся ко всем церковным действиям, где призвается Бог для ниспослания благодати людям. Примеры священнодействий: крестное знамение, священническое благословение, иноческий постриг, освящение воды, Крещение, Евхаристия и мн. др. Вся жизнь Церкви состоит из священнодействий.
"Священнослужителю Троицкой Патриаршей Лавры, архимандриту Илье (Толорая), на основании представления епархиальной комиссии, запретить право священнодействия за словесное оскорбление епископа и клеветнические заявления в адрес иерархов церкви в целом, до тех пор, пока он не проявит искреннее раскаяние", — говорится в приказе, подписанном Католикос-Патриархом всея Грузии Илией II.
Архимандрит Илья (Толорая) заявил, что глава службы по связям с общественностью патриархии Андрия Джагмаидзе толкнул его на заседании патриархальной комиссии. На ту комиссию он был вызван после заявления о том, что он оскорбил местоблюстителя патриарха владыку Шио.