Священника в Грузии лишили права священнодействия

Архимандрит Илья заявил, что глава службы по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе толкнул его на заседании патриархальной комиссии 05.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Патриарх Грузии запретил архимандриту Илье (Толорая) осуществлять священнодействие из-за оскорбления епископа и клевету в адрес представителей церкви. Священнодействие — самое общее понятие, относящееся ко всем церковным действиям, где призвается Бог для ниспослания благодати людям. Примеры священнодействий: крестное знамение, священническое благословение, иноческий постриг, освящение воды, Крещение, Евхаристия и мн. др. Вся жизнь Церкви состоит из священнодействий. Архимандрит Илья (Толорая) заявил, что глава службы по связям с общественностью патриархии Андрия Джагмаидзе толкнул его на заседании патриархальной комиссии. На ту комиссию он был вызван после заявления о том, что он оскорбил местоблюстителя патриарха владыку Шио.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

