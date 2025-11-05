https://sputnik-georgia.ru/20251105/zhenschinu-zaderzhali-za-debosh-v-supermarkete-tbilisi-i-izbienie-sotrudnikov--mvd-295663398.html

Женщину задержали за дебош в супермаркете и избиение сотрудников в Тбилиси – МВД

Женщину задержали за дебош в супермаркете и избиение сотрудников в Тбилиси – МВД

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Жительницу Тбилиси Манану Гиоргобиани задержали за организацию группового избиения сотрудников супермаркета, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило следствие, у Гиоргобиани случился конфликт с двумя сотрудниками супермаркета, после чего она связалась со своим знакомым, который пришел в супермаркет вместе с сопровождающими лицами. Эти лица, по данным следствия, силой вывели сотрудников супермаркета на улицу и избили их. Сотрудниками правоохранительных органов установлены личности всех шестерых лиц, причастных к преступлению. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения остальных участников преступления и привлечению их к уголовной ответственности.Преступление подразумевает лишение свободы до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

