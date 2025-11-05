https://sputnik-georgia.ru/20251105/zhenschinu-zaderzhali-za-debosh-v-supermarkete-tbilisi-i-izbienie-sotrudnikov--mvd-295663398.html
Женщину задержали за дебош в супермаркете и избиение сотрудников в Тбилиси – МВД
Женщину задержали за дебош в супермаркете и избиение сотрудников в Тбилиси – МВД
Sputnik Грузия
Задержанным за групповое избиение грозит до шести лет лишения свободы 05.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-05T14:34+0400
2025-11-05T14:34+0400
2025-11-05T15:48+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458103_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9ad79a28acd9bc84ff3b345b5c10fb6b.jpg
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Жительницу Тбилиси Манану Гиоргобиани задержали за организацию группового избиения сотрудников супермаркета, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило следствие, у Гиоргобиани случился конфликт с двумя сотрудниками супермаркета, после чего она связалась со своим знакомым, который пришел в супермаркет вместе с сопровождающими лицами. Эти лица, по данным следствия, силой вывели сотрудников супермаркета на улицу и избили их. Сотрудниками правоохранительных органов установлены личности всех шестерых лиц, причастных к преступлению. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения остальных участников преступления и привлечению их к уголовной ответственности.Преступление подразумевает лишение свободы до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458103_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_c4f487673758ee66c7e8e3e4a6d9940c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Женщину задержали за дебош в супермаркете и избиение сотрудников в Тбилиси – МВД
14:34 05.11.2025 (обновлено: 15:48 05.11.2025)
Задержанным за групповое избиение грозит до шести лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Жительницу Тбилиси Манану Гиоргобиани задержали за организацию группового избиения сотрудников супермаркета, говорится в сообщении МВД Грузии.
Как установило следствие, у Гиоргобиани случился конфликт с двумя сотрудниками супермаркета, после чего она связалась со своим знакомым, который пришел в супермаркет вместе с сопровождающими лицами.
Эти лица, по данным следствия, силой вывели сотрудников супермаркета на улицу и избили их.
Сотрудниками правоохранительных органов установлены личности всех шестерых лиц, причастных к преступлению. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения остальных участников преступления и привлечению их к уголовной ответственности.
Преступление подразумевает лишение свободы до девяти лет.