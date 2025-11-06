https://sputnik-georgia.ru/20251106/analitik-mikhail-neyzhmakov-o-prichinakh-okhlazhdeniya-mezhdu-gruziey-i-evrosoyuzom--video-295678717.html

Аналитик Михаил Нейжмаков о причинах охлаждения между Грузией и Евросоюзом – видео

Аналитик Михаил Нейжмаков о причинах охлаждения между Грузией и Евросоюзом – видео

Отношения Грузии и Европейского союза переживают, пожалуй, самый прохладный период за всю историю двусторонних контактов, отмечает российский политический... 06.11.2025, Sputnik Грузия

Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам эксперта, правящая партия "Грузинская мечта" формально не отказывается от курса на евроинтеграцию, однако рассматривает перспективу вступления в ЕС как более отдаленную. Этот курс, считает аналитик, сейчас во многом носит внутреннеполитический характер – как сигнал электорату, что идея европейского будущего все еще остается на повестке.При этом Нейжмаков подчеркивает: резкий отказ от европейского направления был бы для властей рискованным шагом, способным вызвать тревогу среди их сторонников. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать сохранения статус-кво – без серьезных подвижек и без официальных разворотов."Оттепель" в отношениях между Тбилиси и Брюсселем, по его оценке, в ближайшие месяцы маловероятна. Сотрудничество продолжится на уровне отдельных стран ЕС, однако в целом диалог с Евросоюзом останется сдержанным.

