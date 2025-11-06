https://sputnik-georgia.ru/20251106/gorduladze-kongressmeny-zaschischayut-sotrudnikov-usaid-obvinennykh-trampom-v-korruptsii-295677523.html
Гордуладзе: Конгрессмены защищают сотрудников USAID, обвиненных Трампом в коррупции
Гордуладзе: Конгрессмены защищают сотрудников USAID, обвиненных Трампом в коррупции
Sputnik Грузия
Представитель правящей партии Грузии отметил, что посол Грузии в США Тамар Талиашвили проводила встречи в Госдепартаменте для обсуждения различных вопросов, но... 06.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-06T15:55+0400
2025-11-06T15:55+0400
2025-11-06T15:55+0400
политика
грузия
новости
госдепартамент сша
usaid
сша
тбилиси
дональд трамп
марко рубио
вашингтон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251359922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23b7d47fcbc8f1b882b35238d81ba1b9.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Даже представить сложно, что американские конгрессмены заступились за сотрудников USAID, которых президент США Дональд Трамп обвинил в коррупции, заявил депутат парламента Грузии Арчил Гордуладзе. Американские конгрессмены обратились к госсекретарю США Марко Рубио с призывом защитить бывший персонал – сотрудников USAID, которые стали "объектом несправедливых преследований" со стороны грузинских чиновников на фоне тревожного роста антиамериканской риторики в Грузии. При этом ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID после прихода Дональда Трампа к власти было объявлено "преступной организацией". "Сложно себе представить, что американские конгрессмены защищают сотрудников USAID, которых президент США называет коррупционерами", – заявил Гордуладзе. По его словам, люди, управляемые "глубинным государством", иногда используются в качестве источников информации, иногда – для распространения лжи. Гордуладзе также отметил, что посол Грузии в США Тамар Талиашвили проводила встречи в Госдепартаменте для обсуждения различных вопросов, но ее не вызывали для объяснений по какому-либо заявлению. "В конечном счете все это направлено на то, чтобы каким-то образом позволить "Национальному движению", тесно связанным с ним партиям и телеканалам создать хотя бы один сюжет и снова и снова бороться против грузинского народа", – заявил Гордуладзе. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
сша
тбилиси
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251359922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e729151a5644a100609e5b26065353c2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, госдепартамент сша, usaid, сша, тбилиси, дональд трамп, марко рубио, вашингтон
политика, грузия, новости, госдепартамент сша, usaid, сша, тбилиси, дональд трамп, марко рубио, вашингтон
Гордуладзе: Конгрессмены защищают сотрудников USAID, обвиненных Трампом в коррупции
Представитель правящей партии Грузии отметил, что посол Грузии в США Тамар Талиашвили проводила встречи в Госдепартаменте для обсуждения различных вопросов, но ее не вызывали для объяснений по какому-либо заявлению
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Даже представить сложно, что американские конгрессмены заступились за сотрудников USAID, которых президент США Дональд Трамп обвинил в коррупции, заявил депутат парламента Грузии Арчил Гордуладзе.
Американские конгрессмены обратились к госсекретарю США Марко Рубио с призывом защитить бывший персонал – сотрудников USAID, которые стали "объектом несправедливых преследований" со стороны грузинских чиновников на фоне тревожного роста антиамериканской риторики в Грузии. При этом ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID после прихода Дональда Трампа к власти было объявлено "преступной организацией".
"Сложно себе представить, что американские конгрессмены защищают сотрудников USAID, которых президент США называет коррупционерами", – заявил Гордуладзе.
По его словам, люди, управляемые "глубинным государством", иногда используются в качестве источников информации, иногда – для распространения лжи.
В "Грузинской мечте" под выражениями "глубинное государство" (англ. deep state) подразумевают зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе.
Гордуладзе также отметил, что посол Грузии в США Тамар Талиашвили проводила встречи в Госдепартаменте для обсуждения различных вопросов, но ее не вызывали для объяснений по какому-либо заявлению.
"В конечном счете все это направлено на то, чтобы каким-то образом позволить "Национальному движению", тесно связанным с ним партиям и телеканалам создать хотя бы один сюжет и снова и снова бороться против грузинского народа", – заявил Гордуладзе.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.
В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство.