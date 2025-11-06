https://sputnik-georgia.ru/20251106/gorduladze-kongressmeny-zaschischayut-sotrudnikov-usaid-obvinennykh-trampom-v-korruptsii-295677523.html

Гордуладзе: Конгрессмены защищают сотрудников USAID, обвиненных Трампом в коррупции

Гордуладзе: Конгрессмены защищают сотрудников USAID, обвиненных Трампом в коррупции

Sputnik Грузия

Представитель правящей партии Грузии отметил, что посол Грузии в США Тамар Талиашвили проводила встречи в Госдепартаменте для обсуждения различных вопросов, но... 06.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-06T15:55+0400

2025-11-06T15:55+0400

2025-11-06T15:55+0400

политика

грузия

новости

госдепартамент сша

usaid

сша

тбилиси

дональд трамп

марко рубио

вашингтон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251359922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23b7d47fcbc8f1b882b35238d81ba1b9.jpg

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Даже представить сложно, что американские конгрессмены заступились за сотрудников USAID, которых президент США Дональд Трамп обвинил в коррупции, заявил депутат парламента Грузии Арчил Гордуладзе. Американские конгрессмены обратились к госсекретарю США Марко Рубио с призывом защитить бывший персонал – сотрудников USAID, которые стали "объектом несправедливых преследований" со стороны грузинских чиновников на фоне тревожного роста антиамериканской риторики в Грузии. При этом ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID после прихода Дональда Трампа к власти было объявлено "преступной организацией". "Сложно себе представить, что американские конгрессмены защищают сотрудников USAID, которых президент США называет коррупционерами", – заявил Гордуладзе. По его словам, люди, управляемые "глубинным государством", иногда используются в качестве источников информации, иногда – для распространения лжи. Гордуладзе также отметил, что посол Грузии в США Тамар Талиашвили проводила встречи в Госдепартаменте для обсуждения различных вопросов, но ее не вызывали для объяснений по какому-либо заявлению. "В конечном счете все это направлено на то, чтобы каким-то образом позволить "Национальному движению", тесно связанным с ним партиям и телеканалам создать хотя бы один сюжет и снова и снова бороться против грузинского народа", – заявил Гордуладзе. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

сша

тбилиси

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, госдепартамент сша, usaid, сша, тбилиси, дональд трамп, марко рубио, вашингтон