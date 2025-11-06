https://sputnik-georgia.ru/20251106/gruzinskie-fermery-zarabotali-bolee-6-millionov-lari-na-yablokakh-295668988.html

Грузинские фермеры заработали более 6 миллионов лари на яблоках

Грузинские фермеры заработали более 6 миллионов лари на яблоках

Sputnik Грузия

Яблоки, вместе с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельхозпродукции 06.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-06T10:50+0400

2025-11-06T10:50+0400

2025-11-06T11:09+0400

экономика

грузия

новости

самцхе-джавахети

кахети

шида картли

сельское хозяйство грузии

сельское хозяйство

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948344_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fbc8eb5f888a00b278cf07bcd35a5af2.jpg

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинские фермеры заработали до 6,5 миллиона лари, реализовав до 22,5 тысячи тонн нестандартных яблок с 9 сентября по 5 ноября 2025 года, сообщили в Агентстве развития села. Яблоки, наряду с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров стартовал в начале сентября. В рамках госпрограммы нестандартные яблоки приняли 15 предприятий по переработке фруктов в регионах Шида Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. По информации агентства, госсубсидия составила 2,5 миллиона лари. В 2025 году продолжила действовать государственная программа, направленная на содействие продаже урожая нестандартных яблок. В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получают те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2025 года закупят у фермеров нестандартные яблоки по цене не ниже 0,27 лари за килограмм. Для организованной сдачи нестандартных яблок предприятиям, включенным в госпрограмму, в городе Гори действует координационный штаб. Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок реализуется в Грузии с 2020 года. Она позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

самцхе-джавахети

кахети

шида картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, самцхе-джавахети, кахети, шида картли, сельское хозяйство грузии, сельское хозяйство