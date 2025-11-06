https://sputnik-georgia.ru/20251106/gruziya-smozhet-uvelichit-eksport-v-kitay--ministr-o-krupneyshey-importnoy-vystavke-v-shankhae-295683200.html
Грузия сможет увеличить экспорт в Китай – министр о крупнейшей импортной выставке в Шанхае
Грузия сможет увеличить экспорт в Китай – министр о крупнейшей импортной выставке в Шанхае
Sputnik Грузия
Грузия в качестве почетного гостя принимает участие в Международной китайской выставке импортных товаров 06.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-06T21:56+0400
2025-11-06T21:56+0400
2025-11-06T21:56+0400
экономика
новости
грузия
китай
шанхай
мариам квривишвили
ираклий кобахидзе
национальное агентство вина
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/06/295683033_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9618a06bb8d971e1d27e732ed9c471b2.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Участие Грузии в крупнейшей международной импортной выставке China International Import Expo 2025 (CIIE) в Шанхае, обеспечит рост экспорта грузинской продукции на рынок Китая, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Грузия в качестве почетного гостя принимает участие в Международной китайской выставке импортных товаров, которая открылась 5 ноября. Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе прибыла в Шанхай 3 ноября. В ходе визита был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных сферах. По ее словам, ориентированность на экспорт крайне важна для роста и устойчивости экономики Грузии, а также укрепления национальной валюты. В этом году Грузия, как почетный гость выставки, представлена тремя павильонами общей площадью 1 000 кв. м. В China International Import Expo (CIIE) участвуют 40 грузинских компаний. "В ближайшие дни на выставке, где Грузия представлена тремя павильонами, у компаний будет возможность представить весь спектр производимой в Грузии продукции. В рамках выставки мы сможем познакомить с грузинской продукцией местные китайские компании, а также частный сектор", – отметила министр. В целом визит грузинской делегации в Китай Квривишвили оценила как очень важный и успешный. Кроме того, по ее словам, Китай является важным торговым партнером для Грузии, и дальнейшее укрепление этого партнерства, которое в свою очередь обеспечивается свободной торговлей между Грузией и Китаем, является приоритетом для нашей страны. Участие Грузии в Китайской международной импортной выставке организовано агентством "Производи в Грузии". Партнерами агентства являются Национальная администрация туризма и Национальное агентство вина. Грузия участвует в выставке уже восьмой раз подряд. Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo) родилась на форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь" в Пекине в мае 2017 года. В этом году участие приняли более 3 тысяч компаний из 150 стран, включая представителей из Азии, Европы, СНГ и Ближнего Востока. China International Import Expo 2025 завершится 10 ноября. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, на 17% больше, чем в 2023 году, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
китай
шанхай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/06/295683033_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_dede02a894fcf97cd85e7046b00bde50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, китай, шанхай, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе, национальное агентство вина
экономика, новости, грузия, китай, шанхай, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе, национальное агентство вина
Грузия сможет увеличить экспорт в Китай – министр о крупнейшей импортной выставке в Шанхае
Грузия в качестве почетного гостя принимает участие в Международной китайской выставке импортных товаров
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Участие Грузии в крупнейшей международной импортной выставке China International Import Expo 2025 (CIIE) в Шанхае, обеспечит рост экспорта грузинской продукции на рынок Китая, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Грузия в качестве почетного гостя принимает участие в Международной китайской выставке импортных товаров, которая открылась 5 ноября. Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе прибыла в Шанхай 3 ноября. В ходе визита был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных сферах.
"Участие в таких целевых, результативных и масштабных мероприятиях, а также тесное сотрудничество с частным сектором обеспечат рост грузинского экспорта на китайский рынок. Все это усилит позиции наших предпринимателей и расширит возможности производства грузинской продукции", – заявила Квривишвили.
По ее словам, ориентированность на экспорт крайне важна для роста и устойчивости экономики Грузии, а также укрепления национальной валюты.
В этом году Грузия, как почетный гость выставки, представлена тремя павильонами общей площадью 1 000 кв. м. В China International Import Expo (CIIE) участвуют 40 грузинских компаний.
"В ближайшие дни на выставке, где Грузия представлена тремя павильонами, у компаний будет возможность представить весь спектр производимой в Грузии продукции. В рамках выставки мы сможем познакомить с грузинской продукцией местные китайские компании, а также частный сектор", – отметила министр.
В целом визит грузинской делегации в Китай Квривишвили оценила как очень важный и успешный.
"В ходе визита у нас состоялись встречи на высоком уровне, в том числе с премьер-министром Китая. Мы также подписали важнейшие меморандумы и соглашения, которые еще больше укрепят торгово-экономические и гуманитарные связи между Грузией и Китаем. Мы уверены, что после этого визита грузино-китайское сотрудничество еще больше укрепится", – отметила Квривишвили.
Кроме того, по ее словам, Китай является важным торговым партнером для Грузии, и дальнейшее укрепление этого партнерства, которое в свою очередь обеспечивается свободной торговлей между Грузией и Китаем, является приоритетом для нашей страны.
Участие Грузии в Китайской международной импортной выставке организовано агентством "Производи в Грузии". Партнерами агентства являются Национальная администрация туризма и Национальное агентство вина. Грузия участвует в выставке уже восьмой раз подряд.
Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo) родилась на форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь" в Пекине в мае 2017 года.
В этом году участие приняли более 3 тысяч компаний из 150 стран, включая представителей из Азии, Европы, СНГ и Ближнего Востока.
China International Import Expo 2025 завершится 10 ноября.
Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, на 17% больше, чем в 2023 году, что составляет 8,2% от всего рынка.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.