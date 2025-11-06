https://sputnik-georgia.ru/20251106/gruziya-smozhet-uvelichit-eksport-v-kitay--ministr-o-krupneyshey-importnoy-vystavke-v-shankhae-295683200.html

Грузия сможет увеличить экспорт в Китай – министр о крупнейшей импортной выставке в Шанхае

Грузия сможет увеличить экспорт в Китай – министр о крупнейшей импортной выставке в Шанхае

06.11.2025

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Участие Грузии в крупнейшей международной импортной выставке China International Import Expo 2025 (CIIE) в Шанхае, обеспечит рост экспорта грузинской продукции на рынок Китая, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Грузия в качестве почетного гостя принимает участие в Международной китайской выставке импортных товаров, которая открылась 5 ноября. Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе прибыла в Шанхай 3 ноября. В ходе визита был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных сферах. По ее словам, ориентированность на экспорт крайне важна для роста и устойчивости экономики Грузии, а также укрепления национальной валюты. В этом году Грузия, как почетный гость выставки, представлена ​​тремя павильонами общей площадью 1 000 кв. м. В China International Import Expo (CIIE) участвуют 40 грузинских компаний. "В ближайшие дни на выставке, где Грузия представлена ​​тремя павильонами, у компаний будет возможность представить весь спектр производимой в Грузии продукции. В рамках выставки мы сможем познакомить с грузинской продукцией местные китайские компании, а также частный сектор", – отметила министр. В целом визит грузинской делегации в Китай Квривишвили оценила как очень важный и успешный. Кроме того, по ее словам, Китай является важным торговым партнером для Грузии, и дальнейшее укрепление этого партнерства, которое в свою очередь обеспечивается свободной торговлей между Грузией и Китаем, является приоритетом для нашей страны. Участие Грузии в Китайской международной импортной выставке организовано агентством "Производи в Грузии". Партнерами агентства являются Национальная администрация туризма и Национальное агентство вина. Грузия участвует в выставке уже восьмой раз подряд. Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo) родилась на форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь" в Пекине в мае 2017 года. В этом году участие приняли более 3 тысяч компаний из 150 стран, включая представителей из Азии, Европы, СНГ и Ближнего Востока. China International Import Expo 2025 завершится 10 ноября. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, на 17% больше, чем в 2023 году, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

