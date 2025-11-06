https://sputnik-georgia.ru/20251106/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-noyabrya-2025-295657491.html

Какой сегодня церковный праздник: 6 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 6 ноября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 6 ноября чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" 06.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-06T01:01+0400

2025-11-06T01:01+0400

2025-11-06T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23372/32/233723214_0:881:1388:1662_1920x0_80_0_0_2eec2e925c42e9530164dd154d678555.jpg

По церковному календарю 6 ноября отмечают день памяти святых Арефа, Елезвоя, Синклитикии и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Всех скорбящих РадостьПо церковному календарю 6 ноября чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость", прославившуюся чудотворением в 1688 году.Евфимия, сестра патриарха Иоакима (1674-1690), жила в Москве. Она долгие годы страдала от неизлечимой болезни. Как-то утром во время молитвы она услышала голос: "Евфимия! Иди в храм Преображения Моего Сына. Там есть образ, именуемый "Всех скорбящих Радость". Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь от болезни исцеление".Евфимия, узнав, что в храме Преображения в Москве такая икона действительно есть, исполнив повеление Пресвятой Богородицы, исцелилась. Произошло это в 1688 году.Икона Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками) была явлена в 1888-м в Петербурге.Святые мученикиПо церковному календарю 6 ноября поминают святого Арефа и 4 299 мучеников, пострадавших с ним за веру в Спасителя в VI веке.Арефа был правителем христианского города Неграна в Гравии, когда Аравийский царь, иудей Дунаан, издал указ об уничтожении христианства и всех его последователей в стране.Дунаан с большим войском подошел к стенам Неграна, и царские глашатаи возвестили, что в живых оставят только тех, кто отречется. Взять город силой Дунаану не удалось, поэтому он пошел на обман, поклявшись, что лишь обложит Негран данью и не будет принуждать христиан переходить в иудейство.Не послушавшись совета святого Арефы, жители города открыли ворота. А аравийский царь на другой день приказал разжечь огромный костер и бросить туда всех 427 клириков местной церкви, чтобы запугать остальных.Правителя Арефу и других старейшин посадили в темницу. Разослав по городу своих проповедников для обращения христиан в иудейство, аравийский царь лично уговаривал жителей отречься, говоря, что призывает их отречься от Христа, который был человеком, а не от Бога земли и неба.Но жители Неграна и окрестных селений (более четырех тысяч мужчин, женщин, стариков и детей) остались верны Спасителю и приняли за него мученическую смерть.Царь ЕфиопскийПо церковному календарю 6 ноября поминают блаженного Елезвоя, царя Ефиопского, жившего в VI веке, когда Аравией управлял иудей Дунаан, гонитель христиан.Благочестивый Елезвой не мог смотреть равнодушно, как уничтожают верующих во Христа, и, объявив войну Дунаану, потерпел поражение.Елезвой, желая узнать причину поражения, по указанию свыше обратился к одному затворнику. Тот открыл царю, что правитель, решив отомстить Дунаану, поступил неправильно, ибо Бог говорит: "Мне отмщение, Я воздам!"По совету затворника, блаженный посвятил последние дни жизни Господу, чтобы избежать Божьего гнева за самовольную месть. Елезвой, дав обет Господу, отправился на врага с войском и победив его, пленил и казнил.После победы блаженный оставил царство, затворившись в монастырской келье, в строгом воздержании и подвигах провел 15 лет. Скончался святой примерно в 553-555 году.Синклитикия и ее дочериПо церковному календарю 6 ноября поминают мученицу Синклитикию и ее двух дочерей, пострадавших в VI веке от аравийского царя Дунаана. Происходила будущая святая из знатной семьи. Овдовев в молодости, Синклитикия вела благочестивую жизнь, полностью посвятив себя воспитанию дочерей.Аравийский царь, решив уничтожить в своей стране христиан, вызвал к себе Синклитикию с дочерьми и пытался убедить ее отречься от веры в Спасителя. Не достигнув желаемого уговорами и посулами, царь приказал мучениц пытать. Потом, убив дочерей, напоить мать их кровью, а затем отрубить ей голову.ИмениныПо церковному календарю 6 ноября именины отмечают Афанасий, Алексей, Георгий, Иван, Зосима, Лаврентий, Петр и Николай.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников