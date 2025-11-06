https://sputnik-georgia.ru/20251106/kogda-nachinaetsya-rozhdestvenskiy-post-2025-2026-295682470.html

Когда начинается Рождественский пост 2025-2026?

Рождественский пост, предшествующий Рождеству Христову, готовит христиан к одному из главных церковных праздников – рождению Сына Божьего 06.11.2025, Sputnik Грузия

Когда по церковному календарю начинается Рождественский пост в 2025 году, читайте на Sputnik Грузия. Когда начинается Рождественский пост? По церковному календарю православный Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября. В отличие от православного, католический Рождественский пост начинается в воскресенье за четыре недели до Рождества Христова, которое католики отмечают 25 декабря. В 2025-м пост у католиков начнется 30 ноября. Православный Рождественский пост завершается в канун Рождества Христова – 6 января. Рождественский – последний многодневный пост в году. Он длится 40 дней, поэтому его называют еще Четыредесятницей.Верующие в Рождественский пост очищают себя молитвой и покаянием, чтобы с чистой душой встретить явившегося в мир Сына Божьего. Церковный календарь Рождественский пост соблюдали с первых веков христианства. Как утверждают древнейшие церковные писатели, первый 40-дневный пост установили апостолы, подражая своему Божественному Учителю, который постился 40 дней в пустыне. Рождественский пост некоторые христиане соблюдали вначале семь дней, другие – чуть больше. Соблюдать всем христианам 40-дневный пост перед Рождеством Христовым было решено на соборе в 1166 году. Рождественский пост не такой строгий у православных, как Великий и Успенский. Во время поста по монастырскому уставу нельзя есть мясо и другие продукты животного происхождения, а также молочные продукты. Рыбу в Рождественский пост можно есть по календарным выходным и церковным праздникам. Материал подготовлен на основе открытых источников

