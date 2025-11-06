Конституционный саботаж: Саакашвили предъявлены новые обвинения
14:03 06.11.2025 (обновлено: 14:38 06.11.2025)
Михаил Саакашвили после прихода к власти и избрания на пост президента Грузии после "Революции роз"
© photo: Sputnik /
Обвинения касаются событий в Грузии после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Генпрокуратура предъявила обвинения экс-президенту Грузии в саботаже конституционного строя.
"Уголовное преследование началось по преступлениям против государства – саботаж, помощь иностранной силе во враждебной деятельности, финансирование деятельности, направленной против основ конституционного устройства и национальной безопасности, призыв к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти, в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе", – заявил генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе.
Обвинения касаются событий в Грузии после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.