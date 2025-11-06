Грузия
Лидер оппозиционной партии "Лело" оштрафован за сокрытие сдачи недвижимости послу Германии
Лидер оппозиционной партии "Лело" оштрафован за сокрытие сдачи недвижимости послу Германии
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Атикоррупционное бюро Грузии оштрафовало лидера оппозиционной партии "Сильная Грузия - Лело" Мамуку Хазарадзе за сокрытие данных в имущественной декларации. По данным бюро, Хазарадзе не указал в декларации доход от сдачи в аренду недвижимости, принадлежащей семье Мамуки Хазарадзе, послу Германии в Грузии Петеру Фишеру.Ранее Хазарадзе распространил заявление, в котором подтвердил наличие договора аренды недвижимости, оформленного на имя посла Германии и его супруги. По словам Хазарадзе, договор был заключен и зарегистрирован в полном соответствии с законодательством.СМИ в августе сообщили, что в марте 2022 года Мамука Хазарадзе переписал на свою супругу Ирину Хазарадзе земельный участок площадью 297 квадратных метров и здание площадью 749 квадратных метров на улице Кавлашвили. А уже в октябре того же года семья сдала эту недвижимость в аренду послу Германии. По данным СМИ, по адресу, где в настоящее время проживает посол Германии, также зарегистрировано ООО "Хазарадзе Холдинг", председателем наблюдательного совета которого является сам Мамука Хазарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
13:53 06.11.2025
0