https://sputnik-georgia.ru/20251106/lider-oppozitsionnoy-partii-lelo-oshtrafovan-za-sokrytie-sdachi-nedvizhimosti-poslu-germanii-295676093.html
Лидер оппозиционной партии "Лело" оштрафован за сокрытие сдачи недвижимости послу Германии
Лидер оппозиционной партии "Лело" оштрафован за сокрытие сдачи недвижимости послу Германии
Sputnik Грузия
по адресу, где в настоящее время проживает посол Германии, также зарегистрировано ООО "Хазарадзе Холдинг", председателем наблюдательного совета которого... 06.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-06T13:53+0400
2025-11-06T13:53+0400
2025-11-06T13:53+0400
политика
грузия
новости
мамука хазарадзе
германия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/04/290747231_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_19869c7e77f31e319adc24cac704f9d0.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Атикоррупционное бюро Грузии оштрафовало лидера оппозиционной партии "Сильная Грузия - Лело" Мамуку Хазарадзе за сокрытие данных в имущественной декларации. По данным бюро, Хазарадзе не указал в декларации доход от сдачи в аренду недвижимости, принадлежащей семье Мамуки Хазарадзе, послу Германии в Грузии Петеру Фишеру.Ранее Хазарадзе распространил заявление, в котором подтвердил наличие договора аренды недвижимости, оформленного на имя посла Германии и его супруги. По словам Хазарадзе, договор был заключен и зарегистрирован в полном соответствии с законодательством.СМИ в августе сообщили, что в марте 2022 года Мамука Хазарадзе переписал на свою супругу Ирину Хазарадзе земельный участок площадью 297 квадратных метров и здание площадью 749 квадратных метров на улице Кавлашвили. А уже в октябре того же года семья сдала эту недвижимость в аренду послу Германии. По данным СМИ, по адресу, где в настоящее время проживает посол Германии, также зарегистрировано ООО "Хазарадзе Холдинг", председателем наблюдательного совета которого является сам Мамука Хазарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
германия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/04/290747231_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_9ee482150fc948bef4ab667a14463400.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, германия, тбилиси
политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, германия, тбилиси
Лидер оппозиционной партии "Лело" оштрафован за сокрытие сдачи недвижимости послу Германии
по адресу, где в настоящее время проживает посол Германии, также зарегистрировано ООО "Хазарадзе Холдинг", председателем наблюдательного совета которого является оппозиционный политик Мамука Хазарадзе
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Атикоррупционное бюро Грузии оштрафовало лидера оппозиционной партии "Сильная Грузия - Лело" Мамуку Хазарадзе за сокрытие данных в имущественной декларации.
По данным бюро, Хазарадзе не указал в декларации доход от сдачи в аренду недвижимости, принадлежащей семье Мамуки Хазарадзе, послу Германии в Грузии Петеру Фишеру.
Ранее Хазарадзе распространил заявление, в котором подтвердил наличие договора аренды недвижимости, оформленного на имя посла Германии и его супруги. По словам Хазарадзе, договор был заключен и зарегистрирован в полном соответствии с законодательством.
СМИ в августе сообщили, что в марте 2022 года Мамука Хазарадзе переписал на свою супругу Ирину Хазарадзе земельный участок площадью 297 квадратных метров и здание площадью 749 квадратных метров на улице Кавлашвили. А уже в октябре того же года семья сдала эту недвижимость в аренду послу Германии.
По данным СМИ, по адресу, где в настоящее время проживает посол Германии, также зарегистрировано ООО "Хазарадзе Холдинг", председателем наблюдательного совета которого является сам Мамука Хазарадзе.