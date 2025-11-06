https://sputnik-georgia.ru/20251106/munitsipalitety-gruzii-obyazali-vesti-elektronnuyu-dokumentatsiyu-po-stroitelstvu-295663586.html
Муниципалитеты Грузии обязали вести электронную документацию по строительству
Муниципалитеты Грузии обязали вести электронную документацию по строительству
06.11.2025
2025-11-06T11:51+0400
2025-11-06T11:51+0400
2025-11-06T11:51+0400
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Органы мэрий городов и районов города будут обязаны использовать только компьютеры при выдаче разрешений на строительство и решении вопросов, связанных со строительством.Соответствующее постановление правительства уже обнародовано на сайте "Законодательного вестника Грузии". На сегодняшний день в Грузии каждый муниципалитет сам решал, как вести документацию по выдаче разрешений на строительство. Согласно постановлению, уже с 1 февраля 2026 года вся документация о выдаче разрешений на строительство и административном делопроизводстве, связанном со строительством, должна вестись только в электронной форме.При этом все заявки на получение разрешений и изменений их условий станут также электронными: будут загружаться на портал и отражаться на кадастровых картах. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал переход на электронные системы для улучшения государственного контроля и борьбы с коррупцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
