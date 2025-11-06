https://sputnik-georgia.ru/20251106/munitsipalitety-gruzii-obyazali-vesti-elektronnuyu-dokumentatsiyu-po-stroitelstvu-295663586.html

Муниципалитеты Грузии обязали вести электронную документацию по строительству

Муниципалитеты Грузии обязали вести электронную документацию по строительству

Sputnik Грузия

На сегодняшний день каждый муниципалитет сам решал, как вести документацию по выдаче разрешений на строительство 06.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-06T11:51+0400

2025-11-06T11:51+0400

2025-11-06T11:51+0400

общество

грузия

новости

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249047324_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_13454972623064addaa820b1a887cffb.jpg

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Органы мэрий городов и районов города будут обязаны использовать только компьютеры при выдаче разрешений на строительство и решении вопросов, связанных со строительством.Соответствующее постановление правительства уже обнародовано на сайте "Законодательного вестника Грузии". На сегодняшний день в Грузии каждый муниципалитет сам решал, как вести документацию по выдаче разрешений на строительство. Согласно постановлению, уже с 1 февраля 2026 года вся документация о выдаче разрешений на строительство и административном делопроизводстве, связанном со строительством, должна вестись только в электронной форме.При этом все заявки на получение разрешений и изменений их условий станут также электронными: будут загружаться на портал и отражаться на кадастровых картах. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал переход на электронные системы для улучшения государственного контроля и борьбы с коррупцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, ираклий кобахидзе