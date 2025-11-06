https://sputnik-georgia.ru/20251106/mvd-izyalo-desyatki-upakovok-metadona-na-zapade-gruzii--zaderzhan-retsidivist-295676227.html
МВД изъяло десятки упаковок метадона на западе Грузии – задержан рецидивист
Задержанному предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере 06.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-06T18:58+0400
2025-11-06T18:58+0400
2025-11-06T18:58+0400
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Имерети задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, обвиняемого в приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, во время личного обыска правоохранители изъяли 50 упаковок наркотического средства метадон, расфасованных для последующей продажи. Задержанному предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Имерети задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, обвиняемого в приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, во время личного обыска правоохранители изъяли 50 упаковок наркотического средства метадон, расфасованных для последующей продажи.
Задержанному предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение.
Борьба с наркотиками в Грузии
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.