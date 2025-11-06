https://sputnik-georgia.ru/20251106/natsionalnaya-komissiya-po-vodosnabzheniyu-gruzii-gotova-peresmotret-tarif-na-vodu-v-gruzii-295683825.html
Национальная комиссия по водоснабжению Грузии готова пересмотреть тариф на воду в Грузии
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения готова пересмотреть тариф на воду в Грузии, заявил глава комиссии Давид Нармания. О возможном повышении тарифа с 2027 года на воду ранее заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. По его словам, тариф на воду был установлен давно и не пересматривался. "Если Объединенная водоснабжающая компания представит в комиссию заявление в установленном порядке, мы будем обязаны рассмотреть это заявление и установить соответствующий тариф", – заявил Давид Нармания. Тариф, установленный государственной компанией водоснабжения, составляет от 0,25 до 1,3 лари за кубический метр в зависимости от потребителя. В Грузии работают восемь частных компаний водоснабжения, которые обеспечивают население страны питьевой водой и водой для полива. Тарифы каждой из компаний отличаются. Так, жители Тбилиси платят 0,321 лари за кубометр без учета НДС, жители Рустави – 0,377 лари за кубометр без учета НДС, а для жителей Батуми тариф составляет 0,251 лари без учета НДС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения готова пересмотреть тариф на воду в Грузии, заявил глава комиссии Давид Нармания.
О возможном повышении тарифа с 2027 года на воду ранее заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе.
"Там, где нет воды, счетчик не крутится, соответственно, потребителю не приходит квитанция и он ничего не платит. Там, где система водоснабжения уже приведена в порядок, где государство осуществило инвестиции в сотни миллионов лари, важно, чтобы водный тариф покрывал хотя бы операционные расходы", – сказал Нармания.
По его словам, тариф на воду был установлен давно и не пересматривался.
"Если Объединенная водоснабжающая компания представит в комиссию заявление в установленном порядке, мы будем обязаны рассмотреть это заявление и установить соответствующий тариф", – заявил Давид Нармания.
Тариф, установленный государственной компанией водоснабжения, составляет от 0,25 до 1,3 лари за кубический метр в зависимости от потребителя.
В Грузии работают восемь частных компаний водоснабжения, которые обеспечивают население страны питьевой водой и водой для полива. Тарифы каждой из компаний отличаются. Так, жители Тбилиси платят 0,321 лари за кубометр без учета НДС, жители Рустави – 0,377 лари за кубометр без учета НДС, а для жителей Батуми тариф составляет 0,251 лари без учета НДС.