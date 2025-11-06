https://sputnik-georgia.ru/20251106/obyavlen-mezhdunarodnyy-tender-na-stroitelstvo-novoy-dorogi-k-gruzino-turetskoy-granitse-295667860.html
Объявлен международный тендер на строительство новой дороги к грузино-турецкой границе
06.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Объявлен международный тендер на строительство магистрали Батуми-Сарпи, ведущей к границе Грузии и Турции, говорится в информации Департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии. Согласно обнародованной тендерной документации, проект строительства дороги Батуми-Сарпи предусматривает строительство 11,3 км двухполосной дороги, туннеля длиной 7,6 км и трех мостов, в том числе виадука длиной 1,47 км и берегоукрепительного сооружения длиной 500 м. Проект включает в себя скоростные развязки с аэропортом Батуми, таможенную зону, курорты и поселки на побережье Черного моря. Срок строительных работ составляет 48 месяцев. Заинтересованные компании должны представить свои предложения не позднее 16:00 22 декабря 2025 года. Дорога Батуми-Сарпи является важным участком скоростной автомагистрали Восток-Запад, которая соединится с объездной магистралью Батуми и соединит границу Грузии с Турцией. Финансировать строительство новой дороги будет Азиатский банк развития. Соответствующее кредитное соглашение на сумму 306,6 миллиона долларов было подписано 6 октября. Стратегически проект будет способствовать региональной интеграции и торговле, значительно сократит время в пути и повысит стандарты безопасности дорожного движения. Дорога Батуми-Сарпи является частью магистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Объявлен международный тендер на строительство новой дороги к грузино-турецкой границе
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Объявлен международный тендер на строительство магистрали Батуми-Сарпи, ведущей к границе Грузии и Турции, говорится в информации Департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.
Согласно обнародованной тендерной документации, проект строительства дороги Батуми-Сарпи предусматривает строительство 11,3 км двухполосной дороги, туннеля длиной 7,6 км и трех мостов, в том числе виадука длиной 1,47 км и берегоукрепительного сооружения длиной 500 м.
Проект включает в себя скоростные развязки с аэропортом Батуми, таможенную зону, курорты и поселки на побережье Черного моря.
Срок строительных работ составляет 48 месяцев. Заинтересованные компании должны представить свои предложения не позднее 16:00 22 декабря 2025 года.
Дорога Батуми-Сарпи является важным участком скоростной автомагистрали Восток-Запад, которая соединится с объездной магистралью Батуми и соединит границу Грузии с Турцией.
Финансировать строительство новой дороги будет Азиатский банк развития. Соответствующее кредитное соглашение на сумму 306,6 миллиона долларов было подписано 6 октября.
Стратегически проект будет способствовать региональной интеграции и торговле, значительно сократит время в пути и повысит стандарты безопасности дорожного движения.
Дорога Батуми-Сарпи является частью магистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.