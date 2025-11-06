https://sputnik-georgia.ru/20251106/perspektiva-gruzino-amerikanskikh-otnosheniy--o-chem-govorit-posol-v-ssha-295682652.html

Перспектива грузино-американских отношений – о чем говорит посол в США

Перспектива грузино-американских отношений – о чем говорит посол в США

На встрече речь шла о возможностях и вызовах, существующих в региональном и глобальном масштабе 06.11.2025

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с председателем подкомитета по европейским делам Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Китом Селфом, говорится в сообщении посольства. На встрече были обсуждены грузино-американские отношения и перспективы дальнейшего развития. Также речь шла о возможностях и вызовах, существующих в региональном и глобальном масштабе. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

