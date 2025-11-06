https://sputnik-georgia.ru/20251106/podderzhivaete-li-vy-ideyu-konstitutsionnogo-zapreta-partii-edinoe-natsionalnoe-dvizhenie-295680312.html

Поддерживаете ли вы идею конституционного запрета партии "Единое национальное движение"?

Правящая партия "Грузинская мечта" подала иск о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий в Конституционный суд. 4 ноября он был... 06.11.2025, Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская мечта" подала иск о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий в Конституционный суд. 4 ноября он был официально принят к рассмотрению, и суд обязан вынести приговор максимум через 9 месяцев. Иск касается трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело".Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, насколько они согласны с этой идеей.

