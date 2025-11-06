Премьер Грузии надеется на завершение регресса в ЕС

https://sputnik-georgia.ru/20251106/premer-gruzii-nadeetsya-na-zavershenie-regressa-v-es-295682826.html

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Постоянный регресс, который переживает ЕС как в плане демократии, так и в экономике, должен остановиться, тогда Грузия вновь захочет стать членом Союза, заявил глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Шанхай. Согласно опубликованному Еврокомиссией отчету, на фоне заключения Европейского совета 2024 года Грузия является страной-кандидатом только на словах в свете продолжающегося отката от демократии. По словам главы правительства, отголоски нынешней трагической ситуации в ЕС – это те проблемы, которые сам Евросоюз создал сегодня как в экономическом, так и в политическом плане. Что касается самого отчета по Грузии, то, по словам премьера, он является несправедливым. Результатом утраты Европейским союзом суверенитета, по словам главы правительства, стало то, что экономика ЕС, составлявшая 30% мировой экономики, упала до 17,5%, и эта доля сокращается из года в год. Что написано в отчете Согласно отчету, состояние демократии в Грузии было отмечено значительным откатом назад в течение отчетного периода. "Грузинские власти ввели репрессивные меры против гражданского общества, представителей СМИ и лидеров оппозиции, которые серьезно подрывают демократические процессы и фактически упразднили участие граждан и систему сдержек и противовесов", – говорится в докладе. Особой критике подверглись действия правительства за последний год. По данным Еврокомиссии, власти не отчитались о реализации ключевых реформ (девяти шагов), изложенных в Коммюнике Комиссии о политике расширения 2023 года, что имеет решающее значение для прогресса Грузии на пути вступления в ЕС. Прогресс и регресс Грузии Еврокомиссия отмечает прогресс Грузии в большинстве сфер, в том числе и в вопросе борьбы с коррупцией, экономике и правосудии. В то же время Евросоюз недоволен тем, что Грузия не присоединилась к подавляющему большинству ограничительных мер ЕС против России, Беларуси и Ирана и не участвовала в миссиях и операциях ЕС по управлению кризисами в рамках общей политики безопасности и обороны в течение отчетного периода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

