https://sputnik-georgia.ru/20251106/premer-gruzii-nadeetsya-na-zavershenie-regressa-v-es-295682826.html
Премьер Грузии надеется на завершение регресса в ЕС
Премьер Грузии надеется на завершение регресса в ЕС
Sputnik Грузия
Результатом утраты Европейским союзом суверенитета, по словам главы правительства, стало то, что экономика ЕС, составлявшая 30% мировой экономики, упала до... 06.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-06T20:54+0400
2025-11-06T20:54+0400
2025-11-06T20:54+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
шанхай
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1fe9a2aa922294097d39559bb35e6aa9.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Постоянный регресс, который переживает ЕС как в плане демократии, так и в экономике, должен остановиться, тогда Грузия вновь захочет стать членом Союза, заявил глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Шанхай. Согласно опубликованному Еврокомиссией отчету, на фоне заключения Европейского совета 2024 года Грузия является страной-кандидатом только на словах в свете продолжающегося отката от демократии. По словам главы правительства, отголоски нынешней трагической ситуации в ЕС – это те проблемы, которые сам Евросоюз создал сегодня как в экономическом, так и в политическом плане. Что касается самого отчета по Грузии, то, по словам премьера, он является несправедливым. Результатом утраты Европейским союзом суверенитета, по словам главы правительства, стало то, что экономика ЕС, составлявшая 30% мировой экономики, упала до 17,5%, и эта доля сокращается из года в год. Что написано в отчете Согласно отчету, состояние демократии в Грузии было отмечено значительным откатом назад в течение отчетного периода. "Грузинские власти ввели репрессивные меры против гражданского общества, представителей СМИ и лидеров оппозиции, которые серьезно подрывают демократические процессы и фактически упразднили участие граждан и систему сдержек и противовесов", – говорится в докладе. Особой критике подверглись действия правительства за последний год. По данным Еврокомиссии, власти не отчитались о реализации ключевых реформ (девяти шагов), изложенных в Коммюнике Комиссии о политике расширения 2023 года, что имеет решающее значение для прогресса Грузии на пути вступления в ЕС. Прогресс и регресс Грузии Еврокомиссия отмечает прогресс Грузии в большинстве сфер, в том числе и в вопросе борьбы с коррупцией, экономике и правосудии. В то же время Евросоюз недоволен тем, что Грузия не присоединилась к подавляющему большинству ограничительных мер ЕС против России, Беларуси и Ирана и не участвовала в миссиях и операциях ЕС по управлению кризисами в рамках общей политики безопасности и обороны в течение отчетного периода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
шанхай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2dbb3d00474c1c4b154831dc8a2e82ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, шанхай
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, шанхай
Премьер Грузии надеется на завершение регресса в ЕС
Результатом утраты Европейским союзом суверенитета, по словам главы правительства, стало то, что экономика ЕС, составлявшая 30% мировой экономики, упала до 17,5%
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Постоянный регресс, который переживает ЕС как в плане демократии, так и в экономике, должен остановиться, тогда Грузия вновь захочет стать членом Союза, заявил глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Шанхай.
Согласно опубликованному Еврокомиссией отчету, на фоне заключения Европейского совета 2024 года Грузия является страной-кандидатом только на словах в свете продолжающегося отката от демократии.
"Надеемся, что постоянный регресс, который переживает сегодня европейское пространство как в плане демократии, прав человека, так и экономики, будет остановлен. Мы хотим стать членом изменившегося к лучшему ЕС, а не того ЕС, который мы видим сегодня", – заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, отголоски нынешней трагической ситуации в ЕС – это те проблемы, которые сам Евросоюз создал сегодня как в экономическом, так и в политическом плане.
Что касается самого отчета по Грузии, то, по словам премьера, он является несправедливым.
"В целом в этом документе отражена одна большая несправедливость. В нем представлены конкретные искаженные факты, относительно которых общество даст свою оценку. Этот документ в целом отражает трагическую ситуацию, сложившуюся в европейской бюрократии", – заявил Кобахидзе.
Результатом утраты Европейским союзом суверенитета, по словам главы правительства, стало то, что экономика ЕС, составлявшая 30% мировой экономики, упала до 17,5%, и эта доля сокращается из года в год.
Согласно отчету, состояние демократии в Грузии было отмечено значительным откатом назад в течение отчетного периода.
"Грузинские власти ввели репрессивные меры против гражданского общества, представителей СМИ и лидеров оппозиции, которые серьезно подрывают демократические процессы и фактически упразднили участие граждан и систему сдержек и противовесов", – говорится в докладе.
Особой критике подверглись действия правительства за последний год. По данным Еврокомиссии, власти не отчитались о реализации ключевых реформ (девяти шагов), изложенных в Коммюнике Комиссии о политике расширения 2023 года, что имеет решающее значение для прогресса Грузии на пути вступления в ЕС.
Прогресс и регресс Грузии
Еврокомиссия отмечает прогресс Грузии в большинстве сфер, в том числе и в вопросе борьбы с коррупцией, экономике и правосудии.
В то же время Евросоюз недоволен тем, что Грузия не присоединилась к подавляющему большинству ограничительных мер ЕС против России, Беларуси и Ирана и не участвовала в миссиях и операциях ЕС по управлению кризисами в рамках общей политики безопасности и обороны в течение отчетного периода.