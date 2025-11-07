Грузия
Первый кот на Луне и Статуя Свободы на отдыхе: самые смешные фото недели
Первый кот на Луне и Статуя Свободы на отдыхе: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
Первый кот на Луне и Статуя Свободы на отдыхе: самые смешные фото недели

18:05 07.11.2025
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov / Перейти в фотобанкАниматор во время дождя на Старом Арбате в Москве.
Аниматор во время дождя на Старом Арбате в Москве.
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп раздают сладости детям во время празднования Хэллоуина на Южной лужайке Белого дома

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп раздают сладости детям во время празднования Хэллоуина на Южной лужайке Белого дома

© Getty Images / Brook Mitchell

Люди празднуют Хэллоуин на площади Пикадилли в Лондоне.

Люди празднуют Хэллоуин на площади Пикадилли в Лондоне.

© Getty Images / San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers/Scott Strazzante

Кошачьи лемуры в Лемуровом лесу зоопарка Сан-Франциско.

Кошачьи лемуры в Лемуровом лесу зоопарка Сан-Франциско.

© Getty Images / Chris Jackson

Принц Уильям "не отдает" ребенка во время встречи с жителями острова Пакета в Бразилии.

Принц Уильям "не отдает" ребенка во время встречи с жителями острова Пакета в Бразилии.

© AP Photo / Paul Haven

"Зрители" с воодушевляющими посланиями на Нью-Йоркском марафоне.

"Зрители" с воодушевляющими посланиями на Нью-Йоркском марафоне.

© Getty Images / VCG/China News Service/Liu Ranyang

Турист фотографирует озёрных чаек на озере Дяньчи в Китае.

Турист фотографирует озёрных чаек на озере Дяньчи в Китае.

© Getty Images / Alex Wong

Табличка "Голосуйте здесь" около лежащей Статуи Свободы ​​перед избирательным участком в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Табличка "Голосуйте здесь" около лежащей Статуи Свободы ​​перед избирательным участком в Арлингтоне, штат Вирджиния.

© AP Photo / Chris Szagola

Талисман Philadelphia 76ers, одетый в костюм Майкла Джексона из фильма "Триллер", выстреливает из бутафорского пистолета в Деррика Уайта из "Бостон Селтикс" на баскетбольном матче Кубка НБА.

Талисман Philadelphia 76ers, одетый в костюм Майкла Джексона из фильма "Триллер", выстреливает из бутафорского пистолета в Деррика Уайта из "Бостон Селтикс" на баскетбольном матче Кубка НБА.

© AP Photo / Andre Penner

Участник акции "Прогулка зомби" в честь Дня мертвых в Сан-Паулу, Бразилия.

Участник акции "Прогулка зомби" в честь Дня мертвых в Сан-Паулу, Бразилия.

© AP Photo / Raphael Muller

Президент Франции Эммануэль Макрон общается с местными жителями во время визита в район Пелоуриньо в Салвадоре, штат Баия, Бразилия.

Президент Франции Эммануэль Макрон общается с местными жителями во время визита в район Пелоуриньо в Салвадоре, штат Баия, Бразилия.

© Getty Images / picture alliance/Julian Stratenschulte

Силуэт стального кота, выполняющего функцию флюгера, виден на фоне полной луны в Германии.

Силуэт стального кота, выполняющего функцию флюгера, виден на фоне полной луны в Германии.

