Первый кот на Луне и Статуя Свободы на отдыхе: самые смешные фото недели

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп раздают сладости детям во время празднования Хэллоуина на Южной лужайке Белого дома
Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп раздают сладости детям во время празднования Хэллоуина на Южной лужайке Белого дома
Люди празднуют Хэллоуин на площади Пикадилли в Лондоне.
Люди празднуют Хэллоуин на площади Пикадилли в Лондоне.
Кошачьи лемуры в Лемуровом лесу зоопарка Сан-Франциско.
Кошачьи лемуры в Лемуровом лесу зоопарка Сан-Франциско.
Принц Уильям "не отдает" ребенка во время встречи с жителями острова Пакета в Бразилии.
Принц Уильям "не отдает" ребенка во время встречи с жителями острова Пакета в Бразилии.
"Зрители" с воодушевляющими посланиями на Нью-Йоркском марафоне.
"Зрители" с воодушевляющими посланиями на Нью-Йоркском марафоне.
Турист фотографирует озёрных чаек на озере Дяньчи в Китае.
Турист фотографирует озёрных чаек на озере Дяньчи в Китае.
Табличка "Голосуйте здесь" около лежащей Статуи Свободы перед избирательным участком в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Табличка "Голосуйте здесь" около лежащей Статуи Свободы перед избирательным участком в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Талисман Philadelphia 76ers, одетый в костюм Майкла Джексона из фильма "Триллер", выстреливает из бутафорского пистолета в Деррика Уайта из "Бостон Селтикс" на баскетбольном матче Кубка НБА.
Талисман Philadelphia 76ers, одетый в костюм Майкла Джексона из фильма "Триллер", выстреливает из бутафорского пистолета в Деррика Уайта из "Бостон Селтикс" на баскетбольном матче Кубка НБА.
Участник акции "Прогулка зомби" в честь Дня мертвых в Сан-Паулу, Бразилия.
Участник акции "Прогулка зомби" в честь Дня мертвых в Сан-Паулу, Бразилия.
Президент Франции Эммануэль Макрон общается с местными жителями во время визита в район Пелоуриньо в Салвадоре, штат Баия, Бразилия.
Президент Франции Эммануэль Макрон общается с местными жителями во время визита в район Пелоуриньо в Салвадоре, штат Баия, Бразилия.
Силуэт стального кота, выполняющего функцию флюгера, виден на фоне полной луны в Германии.
Силуэт стального кота, выполняющего функцию флюгера, виден на фоне полной луны в Германии.