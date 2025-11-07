https://sputnik-georgia.ru/20251107/295694843.html

СВО: кипят "котлы" в Покровске и Купянске

Освобождение Покровско-Мирноградской агломерации в Донбассе и города Купянск в Харьковской области завершается – методом уничтожения окруженных войсковых... 07.11.2025, Sputnik Грузия

На этих и других участках фронта киевский режим в октябре принес в жертву корыстным интересам/иллюзиям Запада более 40 тысяч украинских солдат. Натовская стратегия "долгосрочной конфронтации" с Россией обрекает украинскую армию на полную ликвидацию – военными средствами.В Минобороны РФ заявили о стремительном ухудшении положения и растущих потерях украинских оккупантов, зажатых в "котлах" Покровска/Красноармейска и Купянска. Штурмовые группы 2-й армии методично уничтожают окруженные формирования ВСУ – в Центральном районе и на территории западной промзоны Покровска. В городе Мирнограде подразделения 51-й армии наступают в направлении микрорайона Западный – за минувшие сутки в городе освобождены 19 зданий, а в Покровско-Мирноградской агломерации уничтожены более 220 украинских военнослужащих.В нескольких километрах севернее Мирнограда российская группировка войск "Центр" нанесла поражение четырем механизированным, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, трем штурмовым, двум десантно-штурмовым бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ и бригаде морской пехоты – в районах населенных пунктов Родинское и Доброполье. Вероятно, украинский главком ВСУ Александр Сырский пытался деблокировать мирноградскую группировку ВСУ контрударом через Роднинское, для которого в Доброполье собрали все резервы спецвойск. Как мы видим, план этот оказался провальным, а потери украинских бригад колоссальными.В это же время, по данным Минобороны РФ, штурмовые отряды 6-й армии уничтожают крупную группировку противника, окруженную в районе города Купянска Харьковской области. Российские войска за минувшие сутки отразили три попытки деблокирования бандеровских формирований, которые предпринимали 144-я механизированная, 92-я штурмовая бригады ВСУ и 15-я бригада Нацгвардии – из районов Нечволодовки и Благодатовки. Также пресечена попытка прорыва из окружения в западном направлении группы боевиков 116-й механизированной бригады ВСУ. "Приоскольский ад" для бандеровцев действует круглосуточно, а новые корректируемые авиабомбы ВКС России дальностью до 200 км теперь поражают объекты бандеровцев в Днепропетровске, Полтаве, Николаеве, Одессе.Киевский режим отрицает российские сокрушительные удары, огромные цифры потерь и "котлы" ВСУ, однако в суровой реальности украинские солдаты не имеют шансов на спасение. "Оптимистичные" заявления и оценки бандеровского диктатора Зеленского свидетельствуют лишь об утрате связи с реальностью. С начала специальной военной операции российские войска уничтожили: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 320 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 874 танка и других бронемашин, 1 609 РСЗО, 31 113 артиллерийских орудий, 46 тысяч единиц автотехники и более 1 млн солдат ВСУ.Ресурсы Запада на исходеВ Покровске и Купянске кипят "котлы" с бандеровцами, в Киеве открыто обсуждают последствия потери Покровско-Мирноградской агломерации и многотысячной группировки ВСУ. А Запад все еще пытается избежать позорного разгрома в прокси-войне с Россией – питает надежду на "волшебное" перемирие, которое позволит ввести на Украину "коалиционные войска" или по-быстрому принять Украину в НАТО. Брутальный генсек альянса Марк Рютте еще призывает союзников готовиться к "долгосрочной конфронтации" с Россией, возвращение в суровую реальность обещает быть чрезвычайно болезненным. И неотвратимым.Итальянская газета Corriere della Sera сообщила: "Поражение неизбежно, это непреложный факт". Британская The Guardian констатировала: "Российские войска усиливают контроль над стратегически важным городом Покровск, присутствуют в каждом районе. Ситуация для ВСУ абсолютно безвыходная".Ранее военный аналитик Bild признал: 85% территории Покровска/Красноармейска находятся под контролем ВС РФ. Падение Покровска – вопрос "дней, максимум двух недель", заявил газете Le Monde офицер размещенной в городе мотострелковой бригады ВСУ.Британская корпорация BBC отметила: "Украина может столкнуться с самой большой потерей за последние месяцы… Покровск является ключевым узлом автомобильных и железных дорог на востоке и открывает российским войскам путь на Павлоград и Днепропетровск, в Запорожье… потеря Покровска станет ударом по моральному духу украинцев".Американская The Washington Post пытается оправдать поражение: "Уход из Покровска может дать украинским войскам новые преимущества, если они смогут создать новые плацдармы поблизости до наступления зимы". Будто бы "преимущества" ВСУ на поле боя еще возможны, а освобождение Покровска не ускоряет российское наступление в Запорожской и Днепропетровской областях.Немецкая DW также транслирует удобную версию оперативного маневра: жертвуя своими войсками в "котлах", украинский Генштаб пытается выиграть время для строительства новой линии обороны западнее Покровска и Константиновки. Версия нерабочая. Солдаты ВСУ в покровском "котле" сдаются в плен подразделениями – у них нет боеприпасов, воды и другого выбора, чтобы сохранить жизнь.Журнал Military Watch сообщил: "Украинская армия ежемесячно теряет более 40 тысяч военнослужащих. Бригады на передовой укомплектованы до 30%. Средняя продолжительность жизни украинского солдата на фронте составляет всего четыре часа… Военные потери Украины превысили 1,7 млн человек… Количество дезертиров достигло 400 тысяч".Раньше или позже коллективному Западу придется в полной мере ответить за циничный геноцид коренного населения Украины, за попытку "нанести России стратегическое поражение на поле боя" руками украинских рабов.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

