Делегация Грузии в Турции: диалог о сотрудничестве и региональной стабильности
Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования 07.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Основные направления стратегического сотрудничества между Грузией и Турецкой Республикой, а также текущую ситуацию с безопасностью в регионе обсудил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Александр Табатадзе на встрече с председателем Комитета по внутренним делам парламента Турции Сулейманом Сойлу.
Грузинская делегация во главе с Табатадзе находится в Турции с официальным визитом. Особое внимание на встрече было уделено важности тесного взаимодействия для противодействия общим вызовам и угрозам.
"Стороны обсудили сотрудничество двух стран в правоохранительной сфере и подчеркнули важность тесных связей между соответствующими ведомствами Турции и Грузии", – говорится в сообщении на сайте парламента.
В рамках визита делегация также встретилась с председателем Группы дружбы Турции с Грузией Фаруку Челиком и членами группы. Во время встречи стороны обсудили многолетнее тесное сотрудничество между Грузией и Турцией в различных секторах.
"Разговор также касался вопросов регионального сотрудничества. Было подчеркнуто значение шагов и текущих процессов, направленных на укрепление регионального мира", – отмечено в сообщении.
Обе стороны отметили, что мир и стабильность являются решающими для долгосрочного развития стран региона.
В парламентскую делегацию входят первый заместитель председателя комитета Тенгиз Шарманашвили, заместители председателя Гия Бенашвили и Виктор Джапаридзе, а также член комитета Иосеб Джорбенадзе.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
Страны я активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.