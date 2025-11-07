https://sputnik-georgia.ru/20251107/delegatsiya-gruzii-v-turtsii-dialog-o-sotrudnichestve-i-regionalnoy-stabilnosti-295689337.html

Делегация Грузии в Турции: диалог о сотрудничестве и региональной стабильности

Делегация Грузии в Турции: диалог о сотрудничестве и региональной стабильности

Sputnik Грузия

Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования 07.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-07T14:54+0400

2025-11-07T14:54+0400

2025-11-07T14:54+0400

политика

грузия

новости

александр табатадзе

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/07/295689171_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_aae7ec6cff56ecce1fe49d4aae00da70.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Основные направления стратегического сотрудничества между Грузией и Турецкой Республикой, а также текущую ситуацию с безопасностью в регионе обсудил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Александр Табатадзе на встрече с председателем Комитета по внутренним делам парламента Турции Сулейманом Сойлу. Грузинская делегация во главе с Табатадзе находится в Турции с официальным визитом. Особое внимание на встрече было уделено важности тесного взаимодействия для противодействия общим вызовам и угрозам. "Стороны обсудили сотрудничество двух стран в правоохранительной сфере и подчеркнули важность тесных связей между соответствующими ведомствами Турции и Грузии", – говорится в сообщении на сайте парламента. В рамках визита делегация также встретилась с председателем Группы дружбы Турции с Грузией Фаруку Челиком и членами группы. Во время встречи стороны обсудили многолетнее тесное сотрудничество между Грузией и Турцией в различных секторах. "Разговор также касался вопросов регионального сотрудничества. Было подчеркнуто значение шагов и текущих процессов, направленных на укрепление регионального мира", – отмечено в сообщении. Обе стороны отметили, что мир и стабильность являются решающими для долгосрочного развития стран региона. В парламентскую делегацию входят первый заместитель председателя комитета Тенгиз Шарманашвили, заместители председателя Гия Бенашвили и Виктор Джапаридзе, а также член комитета Иосеб Джорбенадзе.Грузия и ТурцияГрузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны я активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, александр табатадзе, турция