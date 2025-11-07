https://sputnik-georgia.ru/20251107/es-a-ne-gruziya-priostanovil-protsess-evrointegratsii--premer-295687741.html

ЕС, а не Грузия, приостановил процесс евроинтеграции – премьер

ЕС, а не Грузия, приостановил процесс евроинтеграции – премьер

Sputnik Грузия

Согласно опубликованному 4 ноября Еврокомиссией отчету, на фоне заключения Европейского совета 2024 года Грузия является страной-кандидатом только на словах в... 07.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-07T13:53+0400

2025-11-07T13:53+0400

2025-11-07T13:53+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

тбилиси

еврокомиссия

брюссель

молдова

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295494914_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_85515d365e5769e46b16801dc2cb2ef2.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Решение о приостановке процесса европейской интеграции Грузии принял не Тбилиси, а европейская бюрократия, которая временно заморозила процесс вступления страны в ЕС, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Посол ЕС Павел Герчинский подтвердил, что решение о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС было принято за пять месяцев до заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В письме МИД он указал, что, в соответствии с выводами Европейского совета от 27 июня 2024 года, участие Грузии в ряде проектов ЕС по безопасности и борьбе с организованной преступностью приостановлено. По словам премьера, если сравнить Грузию с другими странами-кандидатами – Молдовой или Боснией, то Грузия находится гораздо дальше – впереди, с точки зрения демократии, прав человека и экономического развития. Учитывая все эти критерии, Грузия занимает значительно более высокое место, подчеркнул Кобахидзе. "Кстати, в январе 2023 года Еврокомиссия опубликовала документ – отчет с присвоенными баллами. Эти оценки показали, что Грузия значительно опережает Молдову и Боснию. Однако именно эти две страны получили статус кандидата, а заявка Грузии была отклонена без каких-либо разъяснений. Так начался вызов в отношениях между ЕС и Грузией", – заявил он. Согласно опубликованному 4 ноября Еврокомиссией отчету, на фоне заключения Европейского совета 2024 года Грузия является страной-кандидатом только на словах в свете продолжающегося отката от демократии. Особой критике подверглись действия правительства за последний год. По данным Еврокомиссии, власти не отчитались о реализации ключевых реформ (девяти шагов), изложенных в Коммюнике Комиссии о политике расширения 2023 года, что имеет решающее значение для прогресса Грузии на пути вступления в ЕС. В то же время Евросоюз недоволен тем, что Грузия не присоединилась к подавляющему большинству ограничительных мер ЕС против России, Беларуси и Ирана и не участвовала в миссиях и операциях ЕС по управлению кризисами в рамках общей политики безопасности и обороны в течение отчетного периода. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.*Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

брюссель

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, тбилиси, еврокомиссия, брюссель, молдова