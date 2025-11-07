https://sputnik-georgia.ru/20251107/kak-reshit-problemu-s-zhestokim-obrascheniem-s-zhivotnymi-v-gruzii---video-295693406.html

Как решить проблему с жестоким обращением с животными в Грузии? - видео

В регионе Кахети на востоке Грузии произошел страшный случай, возмутивший страну. В Кварели 31-летний местный житель расправился с бродячими псами. Одному он... 07.11.2025, Sputnik Грузия

На следующий день он поймал еще одну собаку, которую зарубил топором. Мужчина арестован, его будут судить за жестокое обращение с животными, проведут психиатрическую экспертизу. Обвиняемый не признает своей вины, и этот страшный случай показывает нелицеприятную картину - в Грузии еще не решен вопрос, что делать с бродячими собаками, и это гуманитарная катастрофа.Только в Тбилиси, по неофициальным данным, 30-40 тысяч бездомных собак, сколько же их по всей стране? Их стерилизуют, вакцинируют и отпускают на улицы, у государства нет средств, чтобы содержать их в приютах. Но если в центре Тбилиси бродячие псы добрые и контактируют с людьми, то на окраинах города или в районах псы могут объединяться в стаи и нападать на людей, такие случаи тоже имеют место.Как решить эту проблему, чтобы не страдали ни животные, ни люди? Очевидно, только усилий государства недостаточно, и жители страны должны осознать ответственность за питомцев. В последнее время все чаще жители Грузии стали брать к себе домой собак и кошек с улицы. С годами таких случаев становится все больше и, возможно, это и есть один из выходов из трудной ситуации.

