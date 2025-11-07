https://sputnik-georgia.ru/20251107/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-7-noyabrya-2025-295684217.html

Какой сегодня церковный праздник: 7 ноября 2025

По православному церковному календарю 7 ноября отмечают день памяти cвятых Маркиана, Мартирия, Тавифы, Анастасия и других 07.11.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 7 ноября поминают мучеников Маркиана и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке.Маркиан служил чтецом в Константинопольском соборе, а Мартирий – иподиаконом. Они также несли послушание в качестве секретарей Патриарха Павла Исповедника. Ариане, отрицающие божественную природу Христа, тайно казнили праведного Патриарха, а кафедру передали еретику Македонию.Все усилия еретиков привлечь преподобных Маркиана и Мартирия на свою сторону оказались тщетны. Святые твердо исповедовали Православие, за это были преданы пыткам и казнены – им отрубили головы в 355 году.Праведная ТавифаПо церковному календарю 7 ноября поминают праведную Тавифу, жившую в I веке. Добродетельная и милосердная, будущая cвятая принадлежала к христианской общине в Иоппии. Как-то Тавифа тяжело заболела.В то время в Лидде, недалеко от Иоппии, проповедовал апостол Петр. К нему послали гонцов с убедительной просьбой о помощи.Когда апостол пришел, праведная Тавифа уже была мертва. Святой Петр, преклонив колена, стал горячо молиться Господу. Затем, подойдя к одру, воззвал: "Тавифа, встань!" И женщина поднялась совершенно здоровой.Мученик АнастасийПо церковному календарю 7 ноября поминают мученика Анастасия, жившего в городе Аквилее (Северная Италия) в III веке.Будущего святого схватили за миссионерскую деятельность в городе Салоне (Далмация). Мученик отважно исповедал себя христианином, за что суд приговорил его к смертной казни. Тело святого язычники бросили в море.ИмениныПо церковному календарю 7 ноября именины отмечают Матрона и Анастасий.Материал подготовлен на основе открытых источников

