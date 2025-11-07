https://sputnik-georgia.ru/20251107/medsester-i-akusherok-rabotayuschikh-v-gruzii-bez-registratsii-budut-shtrafovat-295689692.html
Медсестер и акушерок, работающих в Грузии без регистрации, будут штрафовать
Медсестер и акушерок, работающих в Грузии без регистрации, будут штрафовать
Sputnik Грузия
Независимой деятельностью можно будет заниматься только после авторизации в государственном реестре и сдачи соответствующего экзамена на грузинском языке. 07.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-07T18:54+0400
2025-11-07T18:54+0400
2025-11-07T20:09+0400
общество
грузия
новости
мигранты
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251655234_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9145a70064ec0652c87e46ed597a84cc.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Медсестрам и акушеркам в Грузии понадобится специальное разрешение или сертификат для работы с 1 января 2026 года. Согласно вступающим в силу нормам, работать медсестрой/медбратом или акушеркой/акушером смогут лица, получившие специальное удостоверение о государственной регистрации или сертификат.В противном случае работающие без соответствующей регистрации будут оштрафованы на 2 тысячи лари (740$), а повторное нарушение повлечет штраф в размере 4 тысяч лари (1480$).Независимой деятельностью можно будет заниматься только после авторизации в государственном реестре и сдачи соответствующего экзамена на грузинском языке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251655234_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_4dc13054899a04d3a3dbe6e7a4ba30bb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, мигранты
общество, грузия, новости, мигранты
Медсестер и акушерок, работающих в Грузии без регистрации, будут штрафовать
18:54 07.11.2025 (обновлено: 20:09 07.11.2025)
Независимой деятельностью можно будет заниматься только после авторизации в государственном реестре и сдачи соответствующего экзамена на грузинском языке.
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Медсестрам и акушеркам в Грузии понадобится специальное разрешение или сертификат для работы с 1 января 2026 года.
Согласно вступающим в силу нормам, работать медсестрой/медбратом или акушеркой/акушером смогут лица, получившие специальное удостоверение о государственной регистрации или сертификат.
В противном случае работающие без соответствующей регистрации будут оштрафованы на 2 тысячи лари (740$), а повторное нарушение повлечет штраф в размере 4 тысяч лари (1480$).
Независимой деятельностью можно будет заниматься только после авторизации в государственном реестре и сдачи соответствующего экзамена на грузинском языке.