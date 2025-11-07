https://sputnik-georgia.ru/20251107/medsester-i-akusherok-rabotayuschikh-v-gruzii-bez-registratsii-budut-shtrafovat-295689692.html

Медсестер и акушерок, работающих в Грузии без регистрации, будут штрафовать

07.11.2025

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Медсестрам и акушеркам в Грузии понадобится специальное разрешение или сертификат для работы с 1 января 2026 года. Согласно вступающим в силу нормам, работать медсестрой/медбратом или акушеркой/акушером смогут лица, получившие специальное удостоверение о государственной регистрации или сертификат.В противном случае работающие без соответствующей регистрации будут оштрафованы на 2 тысячи лари (740$), а повторное нарушение повлечет штраф в размере 4 тысяч лари (1480$).Независимой деятельностью можно будет заниматься только после авторизации в государственном реестре и сдачи соответствующего экзамена на грузинском языке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

