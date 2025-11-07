https://sputnik-georgia.ru/20251107/na-skolko-vyrastut-tseny-v-gruzii--prognoz-natsbanka-295684850.html

На сколько вырастут цены в Грузии – прогноз Нацбанка

07.11.2025

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии повысил прогноз годовой инфляции в 2025 году с 3,8% до 4%, говорится в сообщении регулятора. Годовая инфляция (октябрь 2025 года к октябрю 2024-го) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%."Согласно текущему центральному прогнозу, в 2025 году инфляция в среднем составит около 4%, а в 2026 году снизится до 3,5%", – говорится в сообщении Нацбанка. По данным Нацбанка, на фоне глобальных тенденций экономическая неопределенность высока. По данным регулятора, он, с одной стороны, рассматривает сценарий высокого инфляционного риска, основанный на более острой реализации глобальных и местных инфляционных рисков по сравнению с центральным сценарием. "Этот сценарий также учитывает дополнительное инфляционное давление со стороны товарных рынков", – отмечает регулятор. С другой стороны, по данным Нацбанка, сценарий низкого инфляционного риска предполагает реализацию соответствующих рисков, которые менее инфляционны по сравнению с центральным сценарием. При этом глобальные тенденции, такие как снижение цен на нефть и относительно слабая позиция доллара в мире, могут быть еще более дезинфляционными по сравнению с центральным сценарием. Больше всего цены выросли в октябре на продовольствие и безалкогольные напитки (11,7%), в сферах здравоохранения (8,9%), гостиниц и ресторанов (7,3%), на алкогольную и табачную продукцию (5,6%), в области образования (2,1%), а также на коммунальные услуги (0,4%). Цены снизились на связь (4,2%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,2%), отдых и развлечения (2,1%), транспорт (0,8%), а также на одежду и обувь (0,7%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

