Новая канатная дорога в Тбилиси – мэрия начала подготовку проекта
Новая канатная дорога в Тбилиси – мэрия начала подготовку проекта
07.11.2025
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. "Тбилисская транспортная компания" мэрии Тбилиси объявила исследование рынка с целью подготовки проекта и сметы по реконструкции старой канатной дороги в районе Самгори и закупки строительно-монтажных работ, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Канатная дорога, соединяющая район у станции метро "Самгори" и спальный район Вазисубани, была открыта в 1986 году. Ее длина составляла 820 метров. Вагоны были рассчитаны на 25 человек и двигались со скоростью 5 м/с. Канатная дорога просуществовала до 2006 года.
Новая канатная дорога в Тбилиси – мэрия начала подготовку проекта
Данную канатную дорогу включат в единую транспортную сеть, и она будет обслуживать население аналогично графику движения метро
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. "Тбилисская транспортная компания" мэрии Тбилиси объявила исследование рынка с целью подготовки проекта и сметы по реконструкции старой канатной дороги в районе Самгори и закупки строительно-монтажных работ, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Канатная дорога, соединяющая район у станции метро "Самгори" и спальный район Вазисубани, была открыта в 1986 году. Ее длина составляла 820 метров. Вагоны были рассчитаны на 25 человек и двигались со скоростью 5 м/с. Канатная дорога просуществовала до 2006 года.
"Начинается реализация одного из важнейших проектов по улучшению сети общественного транспорта в столице", – сказал Каладзе.
По его словам, на основании результатов исследования рынка будет подготовлен и незамедлительно объявлен соответствующий тендер.
"По нашим предположениям, реализация данного проекта будет возможна примерно через 1,5-2 года", – заявил Каладзе.
По его словам, на сегодняшний день техническое состояние инженерных сооружений старой канатной дороги очень тяжелое, и оно будет полностью демонтировано.
"В целях роста населения в поселении Вазисубани, улучшения доступности муниципального транспорта и значительного сокращения времени в пути, мы приняли решение о строительстве новой современной канатной дороги в том же коридоре, которая обеспечит доставку как минимум в 3 раза большего количества пассажиров (не менее 1 250 пассажиров в час) в кратчайшие сроки до станции метро "Самгори", – заявил Каладзе.
По словам мэра, данную канатную дорогу включат в единую транспортную сеть, и она будет обслуживать население аналогично графику движения метро.
Ранее мэрия Тбилиси анонсировала еще один проект строительства канатной дороги, которая соединит станцию метро "Сараджишвили" со спальным районом Згвисубани.