Новая канатная дорога в Тбилиси – мэрия начала подготовку проекта

Данную канатную дорогу включат в единую транспортную сеть, и она будет обслуживать население аналогично графику движения метро 07.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. "Тбилисская транспортная компания" мэрии Тбилиси объявила исследование рынка с целью подготовки проекта и сметы по реконструкции старой канатной дороги в районе Самгори и закупки строительно-монтажных работ, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Канатная дорога, соединяющая район у станции метро "Самгори" и спальный район Вазисубани, была открыта в 1986 году. Ее длина составляла 820 метров. Вагоны были рассчитаны на 25 человек и двигались со скоростью 5 м/с. Канатная дорога просуществовала до 2006 года. По его словам, на основании результатов исследования рынка будет подготовлен и незамедлительно объявлен соответствующий тендер. "По нашим предположениям, реализация данного проекта будет возможна примерно через 1,5-2 года", – заявил Каладзе. По его словам, на сегодняшний день техническое состояние инженерных сооружений старой канатной дороги очень тяжелое, и оно будет полностью демонтировано. По словам мэра, данную канатную дорогу включат в единую транспортную сеть, и она будет обслуживать население аналогично графику движения метро. Ранее мэрия Тбилиси анонсировала еще один проект строительства канатной дороги, которая соединит станцию метро "Сараджишвили" со спальным районом Згвисубани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

