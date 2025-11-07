https://sputnik-georgia.ru/20251107/obschestvo-dolzhno-byt-obektivnym-k-vlasti--prezident-gruzii-295694336.html
Общество должно быть объективным к власти – президент Грузии
Ряд людей являются жертвами дезинформации и двойных стандартов и продолжают жертвоприношение во вред себе, заявил президент 07.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Общество должно быть справедливым в оценке власти, а не становиться жертвой дезинформации о вступлении Грузии в ЕС, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Посол ЕС Павел Герчинский подтвердил, что решение о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС было принято за пять месяцев до заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В письме МИД он указал, что, в соответствии с выводами Европейского совета от 27 июня 2024 года, участие Грузии в ряде проектов ЕС по безопасности и борьбе с организованной преступностью приостановлено. В Грузии с 28 ноября 2024 года продолжаются протесты с требованиями начать процесс переговоров по вступлению в ЕС, назначить досрочные выборы и отпустить ряд задержанных по уголовных делам, которых протестующие считают "политзаключенными". Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
