Оверчук: Грузия конструктивно подошла к разблокировке коммуникаций в регионе
07.11.2025
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Зампред правительства РФ Алексей Оверчук выразил благодарность Грузии, а также партнерам в Азербайджане и Армении за проделанную работу по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, сообщает РИА Новости. В ночь на 6 ноября на территорию Армении впервые прибыл из России состав с зерном (товар был отгружен из Ульяновской области), он проследовал через Азербайджан и Грузию. Перевозки по этому направлению не осуществлялись более 30 лет.Он отметил, что открытие железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Арменией стало прямым следствием договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, закрепленных в их заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также усилий трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армия и Российской Федерации.Кстати, первой российской компанией, возобновившей железнодорожный экспорт агропромышленной продукции в Армению транзитом по территории Азербайджана, стала компания "Грейн Гейтс". Ранее мы писали, что поставленное зерно – частный заказ, принадлежащий известному армянскому бизнесмену Самвелу Алексаняну. До возобновления железнодорожного сообщения поставки велись в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход, а также морем через порты Грузии.Сейчас объем импорта зерна (пшеницы, ячменя и кукурузы) со стороны Армении составляет порядка 450-500 тысяч тонн в год, почти весь объем поступает из России. Развитие данного направления открывает дополнительные возможности для увеличения объемов экспорта в страны Южного Кавказа, отметили в "Грейн Гейтс". Ранее премьер сообщил, что поступают новые заявки на импорт товаров из России по железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана.По данным Минтранс РФ, 132 вагона с российской пшеницей будут доставлены в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан и Грузию до конца января 2026 года.
Оверчук: Грузия конструктивно подошла к разблокировке коммуникаций в регионе
13:30 07.11.2025
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik.
Зампред правительства РФ Алексей Оверчук выразил благодарность Грузии, а также партнерам в Азербайджане и Армении за проделанную работу по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, сообщает
В ночь на 6 ноября на территорию Армении впервые прибыл из России состав с зерном (товар был отгружен из Ульяновской области), он проследовал через Азербайджан и Грузию. Перевозки по этому направлению не осуществлялись более 30 лет.
"Хочу поблагодарить своих коллег – заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна за совместную работу по деблокированию транспортных связей в регионе Южного Кавказа, а также Грузию за конструктивное участие в организации перевозок по данному маршруту", – заявил Оверчук журналистам.
Он отметил, что открытие железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Арменией стало прямым следствием договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, закрепленных в их заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также усилий трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.
Кстати, первой российской компанией, возобновившей железнодорожный экспорт агропромышленной продукции в Армению транзитом по территории Азербайджана, стала компания "Грейн Гейтс". Ранее мы писали, что поставленное зерно – частный заказ, принадлежащий известному армянскому бизнесмену Самвелу Алексаняну.
До возобновления железнодорожного сообщения поставки велись в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход, а также морем через порты Грузии.
Сейчас объем импорта зерна (пшеницы, ячменя и кукурузы) со стороны Армении составляет порядка 450-500 тысяч тонн в год, почти весь объем поступает из России. Развитие данного направления открывает дополнительные возможности для увеличения объемов экспорта в страны Южного Кавказа, отметили в "Грейн Гейтс".
"Мы рассматриваем этот маршрут как важный элемент диверсификации экспортной логистики. Его использование позволяет укрепить устойчивость поставок российской продукции АПК в страны региона", – приводит слова гендиректора "Грейн Гейтс" Ильи Алиева его пресс-служба.
Ранее премьер сообщил, что поступают новые заявки на импорт товаров из России по железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана.
По данным Минтранс РФ, 132 вагона с российской пшеницей будут доставлены в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан и Грузию до конца января 2026 года.