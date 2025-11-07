https://sputnik-georgia.ru/20251107/pravitelstvo-gruzii-prodolzhaet-podderzhivat-svoikh-predprinimateley-295695606.html

Правительство Грузии продолжает поддерживать своих предпринимателей

Sputnik Грузия

Импортозамещение является приоритетным направлением правительства Грузии, которое активно поддерживает сферу сельского хозяйства разными программами 07.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Государство поможет участникам программ Агентства сельского развития повысить конкурентоспособность своей продукции и услуг как на грузинском, так и внешнем рынках, говорится в сообщении Агентства. Прием заявок по Программе государственной технической помощи Агентства развития села Минсельхоза Грузии возобновился 7 ноября 2025 года в 12:00. В случае сельскохозяйственных кооперативов предложено финансирование по следующим направлениям: Программа также будет финансировать услуги иностранного консультанта – некоммерческое юридическое лицо (ассоциация), созданное не менее чем 10 лицами, или/и кооператив со статусом сельскохозяйственной организации, или/и основанное на членстве юридическое лицо публичного права, созданное не менее чем 10 лицами на основании Закона Грузии "Об организациях водопользователей" и Закона Грузии "О юридическом лице публичного права", с которыми может быть заключен договор.В 2024 году правительство утвердило план действий стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов Грузии на 2024-2027 гг. Общая стоимость проектов составляет 4,3 миллиарда лари, из которых 4,16 миллиарда лари – средства, предоставленные соответствующими ассигнованиями государственного бюджета Грузии, и 118,9 миллиона лари – средства, привлеченные от донорских организаций и международных партнеров. Стратегия развития сельского хозяйства и села на 2021-2027 годы предусматривает использование потенциала сельского хозяйства и преодоление существующих вызовов. План действий стратегии на 2024-2027 годы создан на основе имеющегося опыта и анализа ситуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

