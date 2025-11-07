https://sputnik-georgia.ru/20251107/pravitelstvo-gruzii-prodolzhaet-podderzhivat-svoikh-predprinimateley-295695606.html
Правительство Грузии продолжает поддерживать своих предпринимателей
Правительство Грузии продолжает поддерживать своих предпринимателей
Sputnik Грузия
Импортозамещение является приоритетным направлением правительства Грузии, которое активно поддерживает сферу сельского хозяйства разными программами 07.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-07T23:32+0400
2025-11-07T23:32+0400
2025-11-07T23:32+0400
грузия
экономика
новости
сельское хозяйство грузии
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24329/50/243295033_0:256:2733:1793_1920x0_80_0_0_af32140f1c5c7029213b194d4be6692f.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Государство поможет участникам программ Агентства сельского развития повысить конкурентоспособность своей продукции и услуг как на грузинском, так и внешнем рынках, говорится в сообщении Агентства. Прием заявок по Программе государственной технической помощи Агентства развития села Минсельхоза Грузии возобновился 7 ноября 2025 года в 12:00. В случае сельскохозяйственных кооперативов предложено финансирование по следующим направлениям: Программа также будет финансировать услуги иностранного консультанта – некоммерческое юридическое лицо (ассоциация), созданное не менее чем 10 лицами, или/и кооператив со статусом сельскохозяйственной организации, или/и основанное на членстве юридическое лицо публичного права, созданное не менее чем 10 лицами на основании Закона Грузии "Об организациях водопользователей" и Закона Грузии "О юридическом лице публичного права", с которыми может быть заключен договор.В 2024 году правительство утвердило план действий стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов Грузии на 2024-2027 гг. Общая стоимость проектов составляет 4,3 миллиарда лари, из которых 4,16 миллиарда лари – средства, предоставленные соответствующими ассигнованиями государственного бюджета Грузии, и 118,9 миллиона лари – средства, привлеченные от донорских организаций и международных партнеров. Стратегия развития сельского хозяйства и села на 2021-2027 годы предусматривает использование потенциала сельского хозяйства и преодоление существующих вызовов. План действий стратегии на 2024-2027 годы создан на основе имеющегося опыта и анализа ситуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24329/50/243295033_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_6fe9821459e0ececd125dc025d00c76a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Правительство Грузии продолжает поддерживать своих предпринимателей
Импортозамещение является приоритетным направлением правительства Грузии, которое активно поддерживает сферу сельского хозяйства разными программами
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Государство поможет участникам программ Агентства сельского развития повысить конкурентоспособность своей продукции и услуг как на грузинском, так и внешнем рынках, говорится в сообщении Агентства.
Прием заявок по Программе государственной технической помощи Агентства развития села Минсельхоза Грузии возобновился 7 ноября 2025 года в 12:00.
Государство предлагает поддержку предпринимателям по таким направлениям, как брендинг и упаковка продукции, а также внедрение международных систем и стандартов управления безопасностью продовольствия.
В случае сельскохозяйственных кооперативов предложено финансирование по следующим направлениям:
Софинансирование закупки оборудования, необходимого сельскохозяйственным кооперативам для брендирования/придания конечного товарного вида своей продукции;
Софинансирование курса сертификации по бухгалтерскому учету для членов сельскохозяйственного кооператива;
Софинансирование расходов на регистрацию товарного знака сельскохозяйственным(и) кооперативом(ами).
Программа также будет финансировать услуги иностранного консультанта – некоммерческое юридическое лицо (ассоциация), созданное не менее чем 10 лицами, или/и кооператив со статусом сельскохозяйственной организации, или/и основанное на членстве юридическое лицо публичного права, созданное не менее чем 10 лицами на основании Закона Грузии "Об организациях водопользователей" и Закона Грузии "О юридическом лице публичного права", с которыми может быть заключен договор.
Импортозамещение является приоритетным направлением правительства Грузии, которое активно поддерживает сферу сельского хозяйства разными программами.
В 2024 году правительство утвердило план действий стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов Грузии на 2024-2027 гг. Общая стоимость проектов составляет 4,3 миллиарда лари, из которых 4,16 миллиарда лари – средства, предоставленные соответствующими ассигнованиями государственного бюджета Грузии, и 118,9 миллиона лари – средства, привлеченные от донорских организаций и международных партнеров.
Стратегия развития сельского хозяйства и села на 2021-2027 годы предусматривает использование потенциала сельского хозяйства и преодоление существующих вызовов. План действий стратегии на 2024-2027 годы создан на основе имеющегося опыта и анализа ситуации.