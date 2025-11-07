https://sputnik-georgia.ru/20251107/prichiny-vozniknoveniya-pauzy-v-peregovorakh-rossii-i-ukrainy---kommentariy-kremlya-295690050.html
Причины возникновения паузы в переговорах России и Украины – комментарий Кремля
Причины возникновения паузы в переговорах России и Украины – комментарий Кремля
Боевые действия с каждым днем ухудшают положение Украины, отметил пресс-секретарь президента РФ 07.11.2025
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины возникновения паузы в переговорном процессе между Россией и Украиной.Он отметил, что еще одна причина – провоцирование киевского режима со стороны Европы на продолжение боевых действий.Однако, подчеркнул Песков, боевые действия с каждым днем ухудшают положение украинской стороны.Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что сейчас можно говорить не то что о дефиците доверия между Россией и Украиной, но о его отсутствии.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что Москва готова работать с Киевом в любых форматах, однако переговорный процесс по урегулированию находится на паузе.При этом Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения ряда вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной во время третьего раунда переговоров с украинской делегацией, который прошел в Стамбуле.
Причины возникновения паузы в переговорах России и Украины – комментарий Кремля
16:56 07.11.2025 (обновлено: 17:29 07.11.2025)
Боевые действия с каждым днем ухудшают положение Украины, отметил пресс-секретарь президента РФ
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины возникновения паузы в переговорном процессе между Россией и Украиной.
"Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования, – это пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования", – сказал журналистам Песков.
Он отметил, что еще одна причина – провоцирование киевского режима со стороны Европы на продолжение боевых действий.
Однако, подчеркнул Песков, боевые действия с каждым днем ухудшают положение украинской стороны.
Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что сейчас можно говорить не то что о дефиците доверия между Россией и Украиной, но о его отсутствии.
"Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Этот дефицит, он, конечно же, точнее не дефицит, а его отсутствие, – налицо", – добавил Песков.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что Москва готова работать с Киевом в любых форматах, однако переговорный процесс по урегулированию находится на паузе.
При этом Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения ряда вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной во время третьего раунда переговоров с украинской делегацией, который прошел в Стамбуле.