Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251107/prichiny-vozniknoveniya-pauzy-v-peregovorakh-rossii-i-ukrainy---kommentariy-kremlya-295690050.html
Причины возникновения паузы в переговорах России и Украины – комментарий Кремля
Причины возникновения паузы в переговорах России и Украины – комментарий Кремля
Sputnik Грузия
Боевые действия с каждым днем ухудшают положение Украины, отметил пресс-секретарь президента РФ 07.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-07T16:56+0400
2025-11-07T17:29+0400
россия
в мире
политика
украина
москва
киев
дмитрий песков
сергей лавров
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/11/267571469_799:569:1280:840_1920x0_80_0_0_465781aad4fc74d0428d8fc2b733d779.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины возникновения паузы в переговорном процессе между Россией и Украиной.Он отметил, что еще одна причина – провоцирование киевского режима со стороны Европы на продолжение боевых действий.Однако, подчеркнул Песков, боевые действия с каждым днем ухудшают положение украинской стороны.Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что сейчас можно говорить не то что о дефиците доверия между Россией и Украиной, но о его отсутствии.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что Москва готова работать с Киевом в любых форматах, однако переговорный процесс по урегулированию находится на паузе.При этом Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения ряда вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной во время третьего раунда переговоров с украинской делегацией, который прошел в Стамбуле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
украина
москва
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/11/267571469_197:70:1223:840_1920x0_80_0_0_3c1f5f0effb9941c79e063bdb7976b28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, в мире, политика, украина, москва, киев, дмитрий песков, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, украина, москва, киев, дмитрий песков, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины

Причины возникновения паузы в переговорах России и Украины – комментарий Кремля

16:56 07.11.2025 (обновлено: 17:29 07.11.2025)
© photo: Sputnik / Григорий СысоевПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-конференции президента Владимира Путина (17 декабря 2020). Москвa
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-конференции президента Владимира Путина (17 декабря 2020). Москвa - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2025
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
Подписаться
Боевые действия с каждым днем ухудшают положение Украины, отметил пресс-секретарь президента РФ
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины возникновения паузы в переговорном процессе между Россией и Украиной.

"Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования, – это пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования", – сказал журналистам Песков.

Он отметил, что еще одна причина – провоцирование киевского режима со стороны Европы на продолжение боевых действий.
Однако, подчеркнул Песков, боевые действия с каждым днем ухудшают положение украинской стороны.
Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что сейчас можно говорить не то что о дефиците доверия между Россией и Украиной, но о его отсутствии.

"Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Этот дефицит, он, конечно же, точнее не дефицит, а его отсутствие, – налицо", – добавил Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что Москва готова работать с Киевом в любых форматах, однако переговорный процесс по урегулированию находится на паузе.
При этом Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения ряда вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной во время третьего раунда переговоров с украинской делегацией, который прошел в Стамбуле.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0