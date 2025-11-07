https://sputnik-georgia.ru/20251107/prichiny-vozniknoveniya-pauzy-v-peregovorakh-rossii-i-ukrainy---kommentariy-kremlya-295690050.html

Причины возникновения паузы в переговорах России и Украины – комментарий Кремля

Причины возникновения паузы в переговорах России и Украины – комментарий Кремля

Sputnik Грузия

Боевые действия с каждым днем ухудшают положение Украины, отметил пресс-секретарь президента РФ 07.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-07T16:56+0400

2025-11-07T16:56+0400

2025-11-07T17:29+0400

россия

в мире

политика

украина

москва

киев

дмитрий песков

сергей лавров

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/11/267571469_799:569:1280:840_1920x0_80_0_0_465781aad4fc74d0428d8fc2b733d779.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины возникновения паузы в переговорном процессе между Россией и Украиной.Он отметил, что еще одна причина – провоцирование киевского режима со стороны Европы на продолжение боевых действий.Однако, подчеркнул Песков, боевые действия с каждым днем ухудшают положение украинской стороны.Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что сейчас можно говорить не то что о дефиците доверия между Россией и Украиной, но о его отсутствии.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что Москва готова работать с Киевом в любых форматах, однако переговорный процесс по урегулированию находится на паузе.При этом Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения ряда вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной во время третьего раунда переговоров с украинской делегацией, который прошел в Стамбуле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

украина

москва

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, украина, москва, киев, дмитрий песков, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины