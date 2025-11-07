https://sputnik-georgia.ru/20251107/sgb-gruzii-raskryla-skhemu-nezakonnogo-stroitelstva-na-zemlyakh-gosudarstva-295694178.html

СГБ Грузии раскрыла схему незаконного строительства на землях государства

07.11.2025

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии раскрыла факт попытки мошенничества в крупном размере и недонесения о тяжком преступлении, сообщил директор Антикоррупционного агентства СГБ Эмзар Гагнидзе на брифинге. По данным следствия, обвиняемый, участвовавший в незаконном строительстве коттеджей в климатическом курорте Бахмаро (регион Гурия), потребовал от одного из граждан 11 тысяч долларов за содействие в незаконной передаче государственного земельного участка в пользование и для строительства коттеджа без разрешительных документов. Согласно требованию, 6 ноября 2025 года гражданин передал обвиняемому 7 тысяч долларов. После этого он встретился с заместителем директора "Курорт Бахмаро", который был в курсе незаконной схемы, и предложил ему часть суммы за покровительство незаконного строительства. Однако заместитель директора не посмел принять деньги, объяснив это тем, что в муниципалитете недавно сменилось руководство – новый мэр и его заместители. Несмотря на это, он не сообщил правоохранительным органам о ставшем ему известным тяжком преступлении. По делу, на основании судебного постановления, были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых получены аудио- и видеодоказательства, подтверждающие факт преступления. Расследование продолжается по статьям "Попытка мошенничества в крупном размере" и "Недонесение о тяжком преступлении". В качестве меры наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 9 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

