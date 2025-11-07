https://sputnik-georgia.ru/20251107/stareyshiy-park-vere-snova-otkryt-posle-restavratsii--video-295686526.html
Старейший парк Вере снова открыт после реставрации – видео
Старейший парк Вере снова открыт после реставрации – видео
Sputnik Грузия
В центре Тбилиси завершилась реставрация старейшего парка Вере – одного из самых атмосферных уголков города, которому вернули жизнь, не нарушив исторического... 07.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-07T11:46+0400
2025-11-07T11:46+0400
2025-11-07T11:46+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
новости
тбилиси
культура
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/07/295686193_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cbc93b28aced84fe58fe2b1f710743f8.jpg
Работы начались в сентябре 2024 года и велись с особым вниманием к культурной ценности пространства. Архитекторы сохранили первоначальную планировку и функции парка, добавив современные элементы благоустройства.Теперь здесь есть новые детские и спортивные площадки, зона выгула собак, прогулочные дорожки и смотровая площадка с панорамным видом на весь город.Особое внимание уделили зелени – появились новые растения, ухоженные газоны и обновленные аллеи.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/07/295686193_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_286659ad3881b8428f99e7d38253e6a2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, новости, тбилиси, культура, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, новости, тбилиси, культура, видео
Старейший парк Вере снова открыт после реставрации – видео
В центре Тбилиси завершилась реставрация старейшего парка Вере – одного из самых атмосферных уголков города, которому вернули жизнь, не нарушив исторического облика. Подробности – в видео Sputnik Грузия
Работы начались в сентябре 2024 года и велись с особым вниманием к культурной ценности пространства. Архитекторы сохранили первоначальную планировку и функции парка, добавив современные элементы благоустройства.
Теперь здесь есть новые детские и спортивные площадки, зона выгула собак, прогулочные дорожки и смотровая площадка с панорамным видом на весь город.
Особое внимание уделили зелени – появились новые растения, ухоженные газоны и обновленные аллеи.