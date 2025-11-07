https://sputnik-georgia.ru/20251107/stareyshiy-park-vere-snova-otkryt-posle-restavratsii--video-295686526.html

Старейший парк Вере снова открыт после реставрации – видео

В центре Тбилиси завершилась реставрация старейшего парка Вере – одного из самых атмосферных уголков города, которому вернули жизнь, не нарушив исторического... 07.11.2025, Sputnik Грузия

Работы начались в сентябре 2024 года и велись с особым вниманием к культурной ценности пространства. Архитекторы сохранили первоначальную планировку и функции парка, добавив современные элементы благоустройства.Теперь здесь есть новые детские и спортивные площадки, зона выгула собак, прогулочные дорожки и смотровая площадка с панорамным видом на весь город.Особое внимание уделили зелени – появились новые растения, ухоженные газоны и обновленные аллеи.

