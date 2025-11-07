https://sputnik-georgia.ru/20251107/torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-gruzii-i-saudovskoy-aravii-obsudili-v-er-riyade-295685022.html
Торгово-экономическое сотрудничество Грузии и Саудовской Аравии обсудили в Эр-Рияде
В ходе встречи обсуждались текущие процессы и существующие вызовы в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Вопросы дальнейшего более эффективного использования имеющегося торгово-экономического потенциала обсудили на встрече председателя Комитета по внешним связям Николоза Самхарадзе с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Саудовской Аравии Саудом Аль-Сати, сообщили в пресс-службе парламента Грузии.
На встрече был подчеркнут дружественный и партнерский характер отношений между двумя государствами. Стороны отметили высокий уровень политических отношений между Грузией и Саудовской Аравией, что подтверждается и частыми обменными визитами двух стран.
Стороны также рассмотрели обмен передовым опытом в реализации реформ. В ходе встречи обсуждались текущие процессы и существующие вызовы в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке. Было подчеркнуто, что стороны должны совместно работать над достижением мира и стабильности в этих регионах.
Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.
Страны начали переговоры о свободной торговле в 2019 году, но они были прерваны из-за пандемии COVID-19.