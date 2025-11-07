https://sputnik-georgia.ru/20251107/torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-gruzii-i-saudovskoy-aravii-obsudili-v-er-riyade-295685022.html

Торгово-экономическое сотрудничество Грузии и Саудовской Аравии обсудили в Эр-Рияде

Торгово-экономическое сотрудничество Грузии и Саудовской Аравии обсудили в Эр-Рияде

Sputnik Грузия

В ходе встречи обсуждались текущие процессы и существующие вызовы в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке 07.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-07T15:55+0400

2025-11-07T15:55+0400

2025-11-07T16:05+0400

экономика

грузия

новости

саудовская аравия

черноморский регион

ближний восток

туризм

инвестиции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23202/11/232021172_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_5e9fca0bbe3dbb21ed13edd6643cc081.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Вопросы дальнейшего более эффективного использования имеющегося торгово-экономического потенциала обсудили на встрече председателя Комитета по внешним связям Николоза Самхарадзе с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Саудовской Аравии Саудом Аль-Сати, сообщили в пресс-службе парламента Грузии. На встрече был подчеркнут дружественный и партнерский характер отношений между двумя государствами. Стороны отметили высокий уровень политических отношений между Грузией и Саудовской Аравией, что подтверждается и частыми обменными визитами двух стран. Стороны также рассмотрели обмен передовым опытом в реализации реформ. В ходе встречи обсуждались текущие процессы и существующие вызовы в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке. Было подчеркнуто, что стороны должны совместно работать над достижением мира и стабильности в этих регионах. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии. Страны начали переговоры о свободной торговле в 2019 году, но они были прерваны из-за пандемии COVID-19.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

саудовская аравия

черноморский регион

ближний восток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, саудовская аравия, черноморский регион, ближний восток, туризм, инвестиции