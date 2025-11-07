https://sputnik-georgia.ru/20251107/v-gruzii-otmechayut-erekleoba--305-letie-so-dnya-rozhdeniya-velikogo-tsarya-erekle-ii-295685551.html

В Грузии отмечают Эреклеоба – 305-летие со дня рождения великого царя Ираклия II

В Грузии отмечают Эреклеоба – 305-летие со дня рождения великого царя Ираклия II

Главные торжества проходят на территории музея Ираклия II и в крепости Батонис-цихе, где открыты тематические павильоны, установлена сцена и проходят народные...

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Первые лица Грузии поздравили граждан страны с праздником "Эреклеоба", который является одним из самых главных праздников жителей региона Кахети. Ежегодно 7 ноября в Телави празднуется день города "Телавкалакоба", или же "Эреклеоба" – традиционный народный праздник кахетинцев. Этот день считается днем рождения царя Ираклия II (Эрекле, груз. – прим.). Сегодня со дня его рождения исполнилось 305 лет. "Сегодня Эреклеоба! Воспоминание о том царе, который осмелился защитить сердце маленькой страны в беспощадной борьбе империй. Слава царю Эрекле – мечу и щиту Грузии!" – написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице с соцсети. Поздравления по случаю праздника в социальной сети также опубликовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент страны Михаил Кавелашвили. Главные торжества проходят на территории музея Ираклия II и в крепости Батонис-цихе, где открыты тематические павильоны, установлена сцена и проходят народные гуляния. Позже в 16:00 по местному времени состоится гала-концерт, а с утра в местной церкви проходит молебен в честь царя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

