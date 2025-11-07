https://sputnik-georgia.ru/20251107/v-gruzii-otmechayut-erekleoba--305-letie-so-dnya-rozhdeniya-velikogo-tsarya-erekle-ii-295685551.html
В Грузии отмечают Эреклеоба – 305-летие со дня рождения великого царя Ираклия II
В Грузии отмечают Эреклеоба – 305-летие со дня рождения великого царя Ираклия II
Sputnik Грузия
Главные торжества проходят на территории музея Ираклия II и в крепости Батонис-цихе, где открыты тематические павильоны, установлена сцена и проходят народные... 07.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-07T10:52+0400
2025-11-07T10:52+0400
2025-11-07T11:01+0400
общество
грузия
новости
шалва папуашвили
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
телави
кахети
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24349/63/243496367_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3883bc399e3e96cdc9b6fb612dbeb54c.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Первые лица Грузии поздравили граждан страны с праздником "Эреклеоба", который является одним из самых главных праздников жителей региона Кахети. Ежегодно 7 ноября в Телави празднуется день города "Телавкалакоба", или же "Эреклеоба" – традиционный народный праздник кахетинцев. Этот день считается днем рождения царя Ираклия II (Эрекле, груз. – прим.). Сегодня со дня его рождения исполнилось 305 лет. "Сегодня Эреклеоба! Воспоминание о том царе, который осмелился защитить сердце маленькой страны в беспощадной борьбе империй. Слава царю Эрекле – мечу и щиту Грузии!" – написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице с соцсети. Поздравления по случаю праздника в социальной сети также опубликовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент страны Михаил Кавелашвили. Главные торжества проходят на территории музея Ираклия II и в крепости Батонис-цихе, где открыты тематические павильоны, установлена сцена и проходят народные гуляния. Позже в 16:00 по местному времени состоится гала-концерт, а с утра в местной церкви проходит молебен в честь царя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
телави
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24349/63/243496367_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_dc2e79a9a72bd2ef041cd303c4827f3b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, телави, кахети
общество, грузия, новости, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, телави, кахети
В Грузии отмечают Эреклеоба – 305-летие со дня рождения великого царя Ираклия II
10:52 07.11.2025 (обновлено: 11:01 07.11.2025)
Главные торжества проходят на территории музея Ираклия II и в крепости Батонис-цихе, где открыты тематические павильоны, установлена сцена и проходят народные гуляния
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Первые лица Грузии поздравили граждан страны с праздником "Эреклеоба", который является одним из самых главных праздников жителей региона Кахети.
Ежегодно 7 ноября в Телави празднуется день города "Телавкалакоба", или же "Эреклеоба" – традиционный народный праздник кахетинцев. Этот день считается днем рождения царя Ираклия II (Эрекле, груз. – прим.). Сегодня со дня его рождения исполнилось 305 лет.
"Сегодня Эреклеоба! Воспоминание о том царе, который осмелился защитить сердце маленькой страны в беспощадной борьбе империй. Слава царю Эрекле – мечу и щиту Грузии!" – написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице с соцсети.
Поздравления по случаю праздника в социальной сети также опубликовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент страны Михаил Кавелашвили.
Главные торжества проходят на территории музея Ираклия II и в крепости Батонис-цихе, где открыты тематические павильоны, установлена сцена и проходят народные гуляния. Позже в 16:00 по местному времени состоится гала-концерт, а с утра в местной церкви проходит молебен в честь царя.