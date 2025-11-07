https://sputnik-georgia.ru/20251107/v-gruzii-sokhranitsya-teplaya-pogoda-do-11-noyabrya--prognoz-sinoptikov-295695450.html

В Грузии сохранится теплая погода до 11 ноября – прогноз синоптиков

В Грузии сохранится теплая погода до 11 ноября – прогноз синоптиков

В Тбилиси ожидается теплая погода без осадков, температура воздуха днем составит +21...+23 градуса 07.11.2025

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Теплая и преимущественно ясная погода сохранится на всей территории Грузии до 11 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается теплая погода без осадков, температура воздуха днем составит +21...+23 градуса. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем +21...+23 градуса. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) погода будет теплой и ясной. Днем воздух прогреется до +22...+24 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается ясная погода. Днем температура воздуха составит +19...+21 градус. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается преимущественно безоблачная погода. Днем температура воздуха составит +21...+23 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается преимущественно ясная погода. Днем температура воздуха составит +22...+24 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также погода будет преимущественно ясной. Днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

