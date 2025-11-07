https://sputnik-georgia.ru/20251107/v-tbilisi-zaderzhan-esche-odin-uchastnik-izbieniya-sotrudnikov-supermarketa-295686342.html

В Тбилиси задержан еще один участник избиения сотрудников супермаркета

В Тбилиси задержан еще один участник избиения сотрудников супермаркета

Sputnik Грузия

По версии следствия, обвиняемые силой вывели работников супермаркета на улицу и избили их 07.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-07T12:52+0400

2025-11-07T12:52+0400

2025-11-07T12:52+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483501_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b9e7bfa5854e582cad8a75765d51cdc4.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники Главного управления полиции Ваке-Сабуртало задержали еще одного обвиняемого в организации и участии в групповом насилии над сотрудниками одного из супермаркетов в Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По данным ведомства, задержан 28-летний мужчина, который, по версии следствия, 2 ноября поздно ночью вместе с несколькими лицами напал на двух работников супермаркета. В ходе следственных действий полицейские установили личности всех участников инцидента, после чего они были задержаны в качестве обвиняемых. Ранее по данному делу были арестованы пять человек, среди них – жительница Тбилиси Манана Гиоргобиани. Как выяснило следствие, конфликт начался после ссоры Гиоргобиани с двумя сотрудниками магазина. Женщина позвонила своему знакомому, который прибыл на место вместе с группой сопровождающих. По версии следствия, они силой вывели работников супермаркета на улицу и избили их. Расследование продолжается по статье 225 УК Грузии "Организация и участие в групповом насилии". Обвиняемым грозит до 9 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии