В Тбилиси задержан еще один участник избиения сотрудников супермаркета
07.11.2025
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники Главного управления полиции Ваке-Сабуртало задержали еще одного обвиняемого в организации и участии в групповом насилии над сотрудниками одного из супермаркетов в Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По данным ведомства, задержан 28-летний мужчина, который, по версии следствия, 2 ноября поздно ночью вместе с несколькими лицами напал на двух работников супермаркета. В ходе следственных действий полицейские установили личности всех участников инцидента, после чего они были задержаны в качестве обвиняемых. Ранее по данному делу были арестованы пять человек, среди них – жительница Тбилиси Манана Гиоргобиани. Как выяснило следствие, конфликт начался после ссоры Гиоргобиани с двумя сотрудниками магазина. Женщина позвонила своему знакомому, который прибыл на место вместе с группой сопровождающих. По версии следствия, они силой вывели работников супермаркета на улицу и избили их. Расследование продолжается по статье 225 УК Грузии "Организация и участие в групповом насилии". Обвиняемым грозит до 9 лет лишения свободы.
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники Главного управления полиции Ваке-Сабуртало задержали еще одного обвиняемого в организации и участии в групповом насилии над сотрудниками одного из супермаркетов в Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным ведомства, задержан 28-летний мужчина, который, по версии следствия, 2 ноября поздно ночью вместе с несколькими лицами напал на двух работников супермаркета.
В ходе следственных действий полицейские установили личности всех участников инцидента, после чего они были задержаны в качестве обвиняемых.
Ранее по данному делу были арестованы пять человек, среди них – жительница Тбилиси Манана Гиоргобиани.
Как выяснило следствие, конфликт начался после ссоры Гиоргобиани с двумя сотрудниками магазина. Женщина позвонила своему знакомому, который прибыл на место вместе с группой сопровождающих.
По версии следствия, они силой вывели работников супермаркета на улицу и избили их.
Расследование продолжается по статье 225 УК Грузии "Организация и участие в групповом насилии". Обвиняемым грозит до 9 лет лишения свободы.