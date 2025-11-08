https://sputnik-georgia.ru/20251108/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-noyabrya-2025-295695971.html

Какой сегодня церковный праздник: 8 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 8 ноября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 8 ноября отмечают день памяти святых Димитрия, Луппа, Афанасия и других 08.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-08T01:01+0400

2025-11-08T01:01+0400

2025-11-08T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/10/276771601_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_074546833451f95d91466add092673bc.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.СолунскийПо церковному календарю 8 ноября поминают великомученика Димитрия Солунского – одного из наиболее почитаемых православных святых.Родился будущий святой в семье тайных христиан в городе Солуни (Салоники) в Греции. Крестили Димитрия еще в детстве. После смерти отца он стал властителем Фессалоникийской области и защищал город от внешних врагов.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Димитрий, пренебрегая приказом императора Максимиана Галерия (305-311) вылавливать и истреблять христиан, стал искоренять языческие обычаи и открыто учить жителей города христианской вере.Император, разгневанный деяниями Солунского, заключил святого в темницу, а затем велел тюремной страже убить его копьями. Произошло это в 306 году.Лупп СолунскийПо церковному календарю 8 ноября поминают мученика Луппа – верного слугу великомученика Димитрия Солунского.Жил Лупп в конце III – начале IV века. Присутствуя при кончине своего господина, он окропил его кровью свою одежду и взял с его руки перстень. Этой одеждой, перстнем и именем великомученика Лупп творил многие чудеса в Солуни.Разбив языческих идолов, он подвергся преследованию, но силой Божьей остался невредимым. Лупп добровольно предал себя в руки палачей. По приказу императора Максимиана Галерия его казнили примерно в 306-м.Афанасий МидикийскийПо церковному календарю 8 ноября поминают преподобного Афанасия Мидикийского. Афанасий, стремясь к монашеской жизни, тайно ушел из родительского дома, но отец насильно вернул его обратно. Через некоторое время Афанасий уже с разрешения отца поступил в Мидикийскую обитель в Вифинии.Скончался святой примерно в 814 году. На его могиле выросло кипарисовое дерево, от которого происходили исцеления.ИмениныПо церковному календарю 8 ноября именины отмечают Афанасий, Антон, Василий и Дмитрий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников