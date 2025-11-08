Грузия
Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Международные резервы на 30 сентября 2025 года, согласно предварительным данным, составили 5,6 миллиарда долларов и достигли исторического максимума, говорится на сайте Национального банка Грузии.В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали исторического максимума 31 августа 2023 года – 5 436,8 миллиона долларов. За январь-сентябрь резервы выросли на 1 154,3 миллиона долларов. В сентябре резервы выросли на 175,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке.За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,2 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2,97 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,2 миллиарда долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 473,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,6 тысячи долларов. Средства в золоте составили 920,6 миллиона лари.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 1 147,1 тысячи долларов.
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Международные резервы на 30 сентября 2025 года, согласно предварительным данным, составили 5,6 миллиарда долларов и достигли исторического максимума, говорится на сайте Национального банка Грузии.
В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали исторического максимума 31 августа 2023 года – 5 436,8 миллиона долларов.
За январь-сентябрь резервы выросли на 1 154,3 миллиона долларов. В сентябре резервы выросли на 175,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке.
За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.

Структура международных резервов

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,2 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2,97 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,2 миллиарда долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 473,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,6 тысячи долларов. Средства в золоте составили 920,6 миллиона лари.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 1 147,1 тысячи долларов.
0