Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

За девять месяцев 2025 года в Грузии было выработано на 8,6% меньше, чем в январе-сентябре 2024 год 08.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 1,8% в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 11 миллиардов киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За девять месяцев 2025 года в Грузии было выработано 10,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 8,6% меньше, чем в январе-сентябре 2024 года. По данным Оператора, экспорт сократился на 51,1% по сравнению с девятью месяцами прошлого года и составил 510,77 миллиона киловатт-часов. В этот период Грузия вывезла 7,15 миллиона киловатт-часов электроэнергии в Россию, 50,03 млн кВт·ч – в Азербайджан, 52,41 млн кВт·ч – в Армению и 401,18 млн кВт·ч – в Турцию. Кроме того, в январе-сентябре 2025 года Грузия импортировала более чем в два раза больше электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – 1 132,68 миллиарда киловатт-часов (+129,3%). 59,4% импорта пришелся на Россию. Из соседней страны завезли 672,73 миллиона киловатт-часов, 32,9% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 372,76 млн кВт·ч, и 7,7% – на Армению, 87,19 млн кВт·ч. В январе-сентябре 2025 года Грузия не покупала электроэнергию у Турции. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

