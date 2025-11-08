https://sputnik-georgia.ru/20251108/uchinivshaya-draku-v-supermarkete-zhitelnitsa-tbilisi-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-295697310.html

Учинившая драку в супермаркете жительница Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме

Учинившая драку в супермаркете жительница Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме

Sputnik Грузия

Существовали риски того, что обвиняемая скроется, совершит новое преступление и окажет воздействие на свидетелей, считает прокуратура 08.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-08T12:55+0400

2025-11-08T12:55+0400

2025-11-08T12:55+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494854_0:159:2993:1842_1920x0_80_0_0_a48c73d47ca9d7b05c20668d3e8e7956.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Обвиняемая в организации групповой расправы над сотрудниками супермаркета в центре Тбилиси Манана Гиоргобиани по решению Тбилисского городского суда отправлена в предварительное заключение. По словам прокурора Георгия Долакидзе, существовали риски того, что обвиняемая скроется, совершит новое преступление и окажет воздействие на свидетелей, поэтому были основания для применения к ней самой строгой меры пресечения – заключения под стражу. С этими аргументами согласился суд. Между тем адвокат обвиняемой Леван Марсагишвили требовал отпустить Гиоргобиани под залог в 5 тысяч лари. Марсагишвили отметил, что женщине назначена психиатрическая экспертиза, однако сама Гиоргобиани его прервала и заявила, что она не сумасшедшая. Судья спросил ее, почему она употребляет наркотики. "Мне нравится, вот почему", – ответила Гиоргобиани и добавила, что недавно бросила принимать амфетамин. "Психотропные действуют на меня плохо, мне сделали на панихиде сына, и затем меня поместили в психиатрическую больницу. На меня наркотики не действуют. Я не сумасшедшая, и пусть никто этим не пользуется", – заявила Гиоргобиани. Между тем женщине, обвиняемой в организации группового насилия, могут ужесточить обвинение. В видеоматериале МВД Гиоргобиани обращается к консультантам магазина, этническим азербайджанцам, в адрес которых звучит оскорбительное обвинение. Долакидзе объясняет, что стало причиной произошедшего в магазине. "Общественность видела кадры, мотивом послужил тот факт, что два консультанта магазина отказались разменять деньги Манане Гиоргобиани, этого было достаточно, чтобы она организовала насилие в их отношении", – заявил Долакидзе. Как выяснило следствие, конфликт начался после ссоры Гиоргобиани с двумя сотрудниками магазина. Женщина позвонила своему знакомому, который прибыл на место с группой сопровождающих. По версии следствия, они силой вывели работников супермаркета на улицу и избили их. На данный момент по делу, помимо Гиоргобиани, проходят еще четыре человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии