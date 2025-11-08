https://sputnik-georgia.ru/20251108/uchinivshaya-draku-v-supermarkete-zhitelnitsa-tbilisi-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-295697310.html
Учинившая драку в супермаркете жительница Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме
Учинившая драку в супермаркете жительница Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме
Существовали риски того, что обвиняемая скроется, совершит новое преступление и окажет воздействие на свидетелей, считает прокуратура 08.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Обвиняемая в организации групповой расправы над сотрудниками супермаркета в центре Тбилиси Манана Гиоргобиани по решению Тбилисского городского суда отправлена в предварительное заключение. По словам прокурора Георгия Долакидзе, существовали риски того, что обвиняемая скроется, совершит новое преступление и окажет воздействие на свидетелей, поэтому были основания для применения к ней самой строгой меры пресечения – заключения под стражу. С этими аргументами согласился суд. Между тем адвокат обвиняемой Леван Марсагишвили требовал отпустить Гиоргобиани под залог в 5 тысяч лари. Марсагишвили отметил, что женщине назначена психиатрическая экспертиза, однако сама Гиоргобиани его прервала и заявила, что она не сумасшедшая. Судья спросил ее, почему она употребляет наркотики. "Мне нравится, вот почему", – ответила Гиоргобиани и добавила, что недавно бросила принимать амфетамин. "Психотропные действуют на меня плохо, мне сделали на панихиде сына, и затем меня поместили в психиатрическую больницу. На меня наркотики не действуют. Я не сумасшедшая, и пусть никто этим не пользуется", – заявила Гиоргобиани. Между тем женщине, обвиняемой в организации группового насилия, могут ужесточить обвинение. В видеоматериале МВД Гиоргобиани обращается к консультантам магазина, этническим азербайджанцам, в адрес которых звучит оскорбительное обвинение. Долакидзе объясняет, что стало причиной произошедшего в магазине. "Общественность видела кадры, мотивом послужил тот факт, что два консультанта магазина отказались разменять деньги Манане Гиоргобиани, этого было достаточно, чтобы она организовала насилие в их отношении", – заявил Долакидзе. Как выяснило следствие, конфликт начался после ссоры Гиоргобиани с двумя сотрудниками магазина. Женщина позвонила своему знакомому, который прибыл на место с группой сопровождающих. По версии следствия, они силой вывели работников супермаркета на улицу и избили их. На данный момент по делу, помимо Гиоргобиани, проходят еще четыре человека.
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Обвиняемая в организации групповой расправы над сотрудниками супермаркета в центре Тбилиси Манана Гиоргобиани по решению Тбилисского городского суда отправлена в предварительное заключение.
По словам прокурора Георгия Долакидзе, существовали риски того, что обвиняемая скроется, совершит новое преступление и окажет воздействие на свидетелей, поэтому были основания для применения к ней самой строгой меры пресечения – заключения под стражу. С этими аргументами согласился суд.
Между тем адвокат обвиняемой Леван Марсагишвили требовал отпустить Гиоргобиани под залог в 5 тысяч лари.
Марсагишвили отметил, что женщине назначена психиатрическая экспертиза, однако сама Гиоргобиани его прервала и заявила, что она не сумасшедшая.
"У меня нет никаких расстройств, после смерти сына я начала видеть святых... Мне сказали, что это Божья благодать, у меня нет биполярного расстройства, я употребляю наркотики 30 лет", – заявила Гиоргобиани.
Судья спросил ее, почему она употребляет наркотики.
"Мне нравится, вот почему", – ответила Гиоргобиани и добавила, что недавно бросила принимать амфетамин.
"Психотропные действуют на меня плохо, мне сделали на панихиде сына, и затем меня поместили в психиатрическую больницу. На меня наркотики не действуют. Я не сумасшедшая, и пусть никто этим не пользуется", – заявила Гиоргобиани.
Между тем женщине, обвиняемой в организации группового насилия, могут ужесточить обвинение.
Как заявил после заседания суда прокурор Георгий Далакидзе, ведется расследование в связи с возможным преступлением, совершенным Гиоргобиани на этнической почве, после завершения которого этому будет дана соответствующая правовая оценка.
В видеоматериале МВД Гиоргобиани обращается к консультантам магазина, этническим азербайджанцам, в адрес которых звучит оскорбительное обвинение.
Долакидзе объясняет, что стало причиной произошедшего в магазине.
"Общественность видела кадры, мотивом послужил тот факт, что два консультанта магазина отказались разменять деньги Манане Гиоргобиани, этого было достаточно, чтобы она организовала насилие в их отношении", – заявил Долакидзе.
Как выяснило следствие, конфликт начался после ссоры Гиоргобиани с двумя сотрудниками магазина. Женщина позвонила своему знакомому, который прибыл на место с группой сопровождающих.
По версии следствия, они силой вывели работников супермаркета на улицу и избили их.
На данный момент по делу, помимо Гиоргобиани, проходят еще четыре человека.