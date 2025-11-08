https://sputnik-georgia.ru/20251108/v-tbilisi-pokazali-filmy-o-legendarnykh-lyudyakh-i-obschey-istorii-rossii-i-gruzii-295704431.html

В Тбилиси показали фильмы о легендарных людях и общей истории России и Грузии

В Тбилиси продолжается кинофестиваль "Теплые истории" – проект, призванный укреплять культурные связи между Россией и Грузией. 08.11.2025, Sputnik Грузия

Первый показ был посвящен знаменитому футболисту тбилисского "Динамо" Владимиру Гуцаеву, а второй – цесаревичу Георгию Александровичу, младшему брату Николая II, чья судьба оказалась тесно связана с Грузией.Последние годы жизни наследник престола провел в Абастумани, где на собственные средства построил обсерваторию, ставшую одной из визитных карточек региона.Как отметила директор культурного центра "Азбука" Эка Мунджишвили, "фестиваль напоминает, что именно культура и человеческие истории способны объединять людей и напоминать о том, что их связывает".

