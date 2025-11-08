https://sputnik-georgia.ru/20251108/v-tbilisi-pokazali-filmy-o-legendarnykh-lyudyakh-i-obschey-istorii-rossii-i-gruzii-295704431.html
В Тбилиси показали фильмы о легендарных людях и общей истории России и Грузии
В Тбилиси показали фильмы о легендарных людях и общей истории России и Грузии
Sputnik Грузия
В Тбилиси продолжается кинофестиваль "Теплые истории" – проект, призванный укреплять культурные связи между Россией и Грузией. 08.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-08T16:58+0400
2025-11-08T16:58+0400
2025-11-08T16:58+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
россия
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/08/295704239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_089d2ed268987dc072e5dd44a16b159d.jpg
Первый показ был посвящен знаменитому футболисту тбилисского "Динамо" Владимиру Гуцаеву, а второй – цесаревичу Георгию Александровичу, младшему брату Николая II, чья судьба оказалась тесно связана с Грузией.Последние годы жизни наследник престола провел в Абастумани, где на собственные средства построил обсерваторию, ставшую одной из визитных карточек региона.Как отметила директор культурного центра "Азбука" Эка Мунджишвили, "фестиваль напоминает, что именно культура и человеческие истории способны объединять людей и напоминать о том, что их связывает".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/08/295704239_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_deedffcec7b5f4017d2c021c055ac9ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, видео
В Тбилиси показали фильмы о легендарных людях и общей истории России и Грузии
В Тбилиси продолжается кинофестиваль "Теплые истории" – проект, призванный укреплять культурные связи между Россией и Грузией.
Первый показ был посвящен знаменитому футболисту тбилисского "Динамо" Владимиру Гуцаеву, а второй – цесаревичу Георгию Александровичу, младшему брату Николая II, чья судьба оказалась тесно связана с Грузией.
Последние годы жизни наследник престола провел в Абастумани, где на собственные средства построил обсерваторию, ставшую одной из визитных карточек региона.
Как отметила директор культурного центра "Азбука" Эка Мунджишвили, "фестиваль напоминает, что именно культура и человеческие истории способны объединять людей и напоминать о том, что их связывает".