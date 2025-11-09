https://sputnik-georgia.ru/20251109/295714496.html
Проблемы между Ереваном и Тбилиси стали явными: Микаелян указал на два момента
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В отношениях Армении и Грузии всегда было много проблем, которые зачастую были невидимы за ширмой красивых заявлений. Политолог Грант Микаелян уверен, что сейчас они станут более очевидными на фоне проводимой Грузией национальной политики.В интервью Sputnik Армения Микаелян отметил, что с экономической точки зрения Тбилиси обеспокоен договоренностями в рамках проекта "маршрут Трампа" (TRIPP). В стране четко понимают, что тот товарооборот, который сейчас проходит по грузинскому маршруту, в будущем может быть перенаправлен на Армению, что приведет к экономическим потерям. Эксперт не исключает, что в знак недовольства Тбилиси может использовать свои территориальные рычаги давления на Армению, как это уже наблюдалось несколько раз в текущем году: Грузия ограничивала транспортировку определенных товаров через свою территорию.При этом, помимо экономического аспекта, есть и политический фактор. Микаелян напомнил, что 31 октября в Ереване Парламентская ассамблея "Евронест" приняла резолюцию о ситуации в Грузии, указывая на упадок демократии в стране. И депутаты правящей фракции "Гражданский договор" поддержали ее принятие. В то же время, по мнению Микаеляна, все это вряд ли будет иметь очень негативные последствия, поскольку официальный Тбилиси понимает, что это, скорее всего, решение не Армении, а Брюсселя.Что касается позиции Ирана по открытию дороги между Нахиджеваном и Азербайджаном через Армению, эксперт считает, что Тегеран в настоящий момент не имеет четкой позиции на фоне риска новых американских атак и других внутренних проблем. Тем не менее перевес в иранской политической элите сейчас на стороне сил, выступающих против маршрута через Сюник. Микаелян уверен, что ни доставка пшеницы, ни открытие TRIPP не вызовут резкой негативной реакции со стороны Грузии и Ирана, поскольку обе страны понимают, что им нужна Армения. Вместе с тем политические круги в этих странах, а также в Индии и других партнерских государствах задаются вопросом, почему Армения проводит именно такую политику. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на полях ежегодной международной конференции аналитического центра Орбели в Ереване заявил, что Москва и Тегеран не выказывали обеспокоенность по поводу возможного присутствия американской компании в рамках проекта TRIPP. Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках маршрута Трампа (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута 741 (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахиджеваном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Микаелян отметил, что с экономической точки зрения Тбилиси обеспокоен договоренностями в рамках проекта "маршрут Трампа" (TRIPP). В стране четко понимают, что тот товарооборот, который сейчас проходит по грузинскому маршруту, в будущем может быть перенаправлен на Армению, что приведет к экономическим потерям.
Эксперт не исключает, что в знак недовольства Тбилиси может использовать свои территориальные рычаги давления на Армению, как это уже наблюдалось несколько раз в текущем году: Грузия ограничивала транспортировку определенных товаров через свою территорию.
При этом, помимо экономического аспекта, есть и политический фактор.
Микаелян напомнил, что 31 октября в Ереване Парламентская ассамблея "Евронест" приняла резолюцию о ситуации в Грузии, указывая на упадок демократии в стране. И депутаты правящей фракции "Гражданский договор" поддержали ее принятие.
"Армения проголосовала так, как хотел Евросоюз. В данном случае отсутствует чисто антигрузинская политика, но очевидно, что это оказало негативное влияние на Грузию, поскольку этой резолюцией её власти объявляются самопровозглашенными", – заметил наш собеседник.
В то же время, по мнению Микаеляна, все это вряд ли будет иметь очень негативные последствия, поскольку официальный Тбилиси понимает, что это, скорее всего, решение не Армении, а Брюсселя.
Что касается позиции Ирана по открытию дороги между Нахиджеваном и Азербайджаном через Армению, эксперт считает, что Тегеран в настоящий момент не имеет четкой позиции на фоне риска новых американских атак и других внутренних проблем. Тем не менее перевес в иранской политической элите сейчас на стороне сил, выступающих против маршрута через Сюник.
Микаелян уверен, что ни доставка пшеницы, ни открытие TRIPP не вызовут резкой негативной реакции со стороны Грузии и Ирана, поскольку обе страны понимают, что им нужна Армения. Вместе с тем политические круги в этих странах, а также в Индии и других партнерских государствах задаются вопросом, почему Армения проводит именно такую политику.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на полях ежегодной международной конференции аналитического центра Орбели в Ереване заявил, что Москва и Тегеран не выказывали обеспокоенность по поводу возможного присутствия американской компании в рамках проекта TRIPP.
Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках маршрута Трампа (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута 741 (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахиджеваном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.